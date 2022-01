Islandci praznih rok, v polfinale Francozi in Danci

Rokometaši iz Hamletove dežele so silovito odprli današnji osrednji obračun v madžarski prestolnici in Francoze zasenčili v vseh prvinah igre. Lanski olimpijski prvaki iz Tokia so tekmecem gledali v hrbet vse do končnice dvoboja, pri zaostanku 22:27 v 47. minuti pa so v končnici zaigrali naravnost fantastično in v 57. minuti prvič izenačili na 28:28.

V izdihljajih tekme je - ob sijajni in kolektivni francoski predstavi v obrambi - v napadu "eksplodiral" Dika Mem in z dvema goloma Dancem prizadejal prvi poraz na turnirju. Pri Francozih sta bila najbolj učinkovita Hugo Descat in Mem z osmimi goli, pri Dancih pa Niclas Kirkelokke z 10 in Jacob Holm z devetimi zadetki.

Islandija je na današnji prvi tekmi premagala Črno goro s 34:24, a zavoljo francoske zmage nad Dansko osvojila tretje mesto v skupini in se bo v petek za končno peto mesto pomerila z Norveško, tretjeuvrščeno izbrano vrsto iz skupine 2. V islandski izbrani vrsti je na današnji tekmi blestel Omar Magnusson, v črnogorski Miloš Vujović, oba sta dosegla po 11 golov.

Obračun med Hrvaško in Nizozemsko se je končal z nedoločenim izidom 28:28. Pri Hrvatih sta bila najbolj učinkovita Ivan Martinović z 12 in Marin Šipić z osmimi goli, pri Nizozemcih pa je Luc Steins dosegel šest, Tom Jansen pa pet golov.

V skupini 2 v Bratislavi so si nastop v polfinalu zagotovili španski in švedski rokometaši. Tako se bo Francija v polfinalu v Budimpešti pomerila s Švedsko, Danska pa s Španijo.