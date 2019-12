Isner in Fritz sta se pred otvoritvijo pokala ATP srečala z gasilci

Ameriška teniška igralca John Isner in Taylor Fritz sta se med pripravami na začetek pokala ATP v Perthu srečala s prostovoljnimi gasilci, ki se v zadnjih tednih borijo s hudimi požari. Januar je v "deželi tam spodaj" sicer tradicionalno v znamenju prvega velikega slama sezone, OP Avstralije v Melbournu, a so misli in molitve vseh Avstralcev že več tednov povsem posvečene ljudem, ki jih je tako ali drugače prizadela ena najhujših naravnih katastrof tega tisočletja.

"Pravkar sva se srečala s pogumnimi gasilci WA (zahodna Avstralija, op. a.), ki pomagajo v borbi s temi grozljivimi požari v tej državi,"je povedal Isner. "Tu v Avstraliji je to velika zgodba in upajmo, da jim jih bo uspelo nadzirati, mi igralci, ki smo tukaj, pa seveda tudi državljani Avstralije, smo tem ljudem dolžni zahvalo, ker opravljajo neverjetno delo. Resnično rešujejo državo,"je še dodal 19. igralec z računalniške lestvice ATP.