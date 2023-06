Italijan zaradi ogleda finala Lige prvakov ogrozil svojo teniško kariero

V času, ko je on v Istanbulu stiskal pesti, je njegovo hišo obiskala antidopinška delegacija, ki ni uspela opraviti želene preiskave. Ker se je to zgodilo že drugič v njegovi karieri, mu zdaj grozi prepoved igranja. Naslednji veliki turnir Wimbledon se začne 3. julija in prav mogoče je, da bo Fognini dogodke na svetih zelenicah All England kluba lahko spremljal zgolj prek televizijskih zaslonov.