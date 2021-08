Italijani pometli s konkurenco na BMX Race Ljubljana

“Zame je bil to popoln vikend. Včeraj sem zmagal na dirki kategorije 17 let in več, danes še na glavni dirki v kategoriji elite. Vrstni red je enak kot na našem državnem prvenstvu, dirka je bila res dobra. Ljubljanska dirka je res manjša od nekaterih po Evropi, vendar je včasih prav na takšnih manjših dirkah težje zmagati. Občutek je izreden, super zmaga in še dober trening, saj me že čez tri tedne čaka svetovno prvenstvo,” je bil po dirki zadovoljen Furlan. O njegovi odlični pripravljenosti priča tudi podatek, da je bil v italijanski reprezentanci rezerva za nastop na olimpijskih igrah.

Slovenski tekmovalci so trenutno najmočnejši v mlajših kategorijah. Ob njih pa so na startni rampi stali močni konkurenti iz Italije in Švice. Na dirki C1 so se zmage veselili Tim Rovtar (15–16 let), Val Lampič (13–14 let) in Rok Bajc (Cruiser). Jošt Ložar in Mak Breznik Falk sta se morala zadovoljiti z zmagami v posameznih motih .

Dirka je potekala v idealnih razmerah, sredi finala pa je prišla osvežitev v obliki kratke, a močne plohe, ki ni pokvarila vzdušja in dirkanja. Z nasmeškom na obrazu bo Ljubljano zapustil tudi Furlan, ki vedno rad dirka v Sloveniji in je v preteklosti trikrat slavil na tej dirki. “Cenim delo organizatorjev dirke, počutim se dobrodošlega. Seveda pa sem šel tudi v mesto na kosilo in večerjo, tudi to je eden od razlogov, zakaj se rad vračam sem.”