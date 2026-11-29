Španci so bili v obeh posamičnih obračunih favoriti, saj sta bila na delu v zadnjih dveh mesecih daleč najboljši igralec Carlos Alcaraz in Rafael Jodar, ki je igral na zaključnem turnirju ATP. Jodar po dobrem začetku ni imel pravih možnosti proti motiviranemu Lorenzu Musettiju. Potem ko je domačin izgubil prvi niz po podaljšani igri, je nato slavil s 6:2 in 6:1.
Alcaraz je v drugem obračunu upravičil vlogo favorita in zabeležil 16. zaporedno zmago. Tudi sam je naletel na določene težave ob koncu drugega niza. Prvega je dobil s 6:2, v drugem je serviral za zmago pri 5:4, a se je Flavio Cobolli vrnil. V podaljšani igri je Italijan povedel s 4:3, nato pa ni več dobil točke.
O lovoriki je tako odločala igra dvojic, v kateri sta oba kapetana, italijanski Filippo Volandri in španski David Ferrer, izkoristila menjave. Alcaraz se je tako pridružil Marcelu Granollersu, medtem ko je Mattea Berrettinja zamenjal razpoloženi Musetti in zaigral skupaj z Andreo Vavassorijem.
Italijana sta brez večjih težav dobila prvi niz, v drugem pa sta imela najprej nekaj priložnosti za odvzem servisa, a sta se Španca rešila. Tudi slednja sta bila na pragu brejka in s tem niza v deseti igri. Musetti in Vavassori sta zadržala servis in nato po odločilnem brejku opravila delo na servisu in še četrtič zapovrstjo Italiji prinesla sloviti pokal, tokrat brez poškodovanega Jannika Sinnerja.
Del španske reprezentance sta bila še Daniel Merida in Pedro Martinez, del italijanske pa Luciano Darderi. Italija je v Davisovem pokalu pred tem zmagala v letih 1976, 2023, 2024 in 2025, Španija pa je bila najboljša 2000, 2004, 2008, 2009, 2011 in 2019. Alcaraz je tako ostal brez lovorike, ki mu kot ena redkih še manjka.
Največ naslovov v zgodovini imajo Američani (32) in Avstralci (28), ki pa se letos niso prebili na zaključni turnir najboljše osmerice.
Izidi, finale:
Italija - Španija 2:1
Lorenzo Musetti - Rafael Jodar 6:7 (4), 6:2, 6:1
Flavio Cobolli - Carlos Alcaraz 2:6, 6:7 (4)
Andrea Vavassori/Lorenzo Musetti - Carlos Alcaraz/Marcel Granollers 6:2, 7:5.
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