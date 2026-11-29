Španci so bili v obeh posamičnih obračunih favoriti, saj sta bila na delu v zadnjih dveh mesecih daleč najboljši igralec Carlos Alcaraz in Rafael Jodar, ki je igral na zaključnem turnirju ATP. Jodar po dobrem začetku ni imel pravih možnosti proti motiviranemu Lorenzu Musettiju. Potem ko je domačin izgubil prvi niz po podaljšani igri, je nato slavil s 6:2 in 6:1.

Alcaraz je v drugem obračunu upravičil vlogo favorita in zabeležil 16. zaporedno zmago. Tudi sam je naletel na določene težave ob koncu drugega niza. Prvega je dobil s 6:2, v drugem je serviral za zmago pri 5:4, a se je Flavio Cobolli vrnil. V podaljšani igri je Italijan povedel s 4:3, nato pa ni več dobil točke.

O lovoriki je tako odločala igra dvojic, v kateri sta oba kapetana, italijanski Filippo Volandri in španski David Ferrer, izkoristila menjave. Alcaraz se je tako pridružil Marcelu Granollersu, medtem ko je Mattea Berrettinja zamenjal razpoloženi Musetti in zaigral skupaj z Andreo Vavassorijem.