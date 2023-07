Italijani (znova) premočni za slovenske odbojkarje

Utrujeni in nezbrani Slovenci so proti Italijanom na 11. tekmi lige zabeležili prepričljiv poraz, ki pa večjih posledic ne bo imel, saj so si izbranci Gheorgheja Cretuja že pred tem zagotovili mesto med najboljšimi osmimi reprezentancami in s tem nastop na zaključnem turnirju v Gdansku.

Slovenci proti Italijanom, s katerimi so izgubili zadnji dve medsebojni tekmi, in sicer v finalu evropskega prvenstva 2021 in v polfinalu svetovnega prvenstva leto pozneje, niso imeli večjih možnosti. Imeli so kar precej težav v napadu, tekmec je blestel v obrambnih nalogah na čelu z blokom. Prav tako pa evropski podprvaki niso izkoristili svojih priložnosti, ki bi lahko prinesle preobrat v igri, predvsem v zadnjem delu drugega niza. Italijani so tako Slovence prehiteli na lestvici, ob treh porazih, dva so zabeležili na začetku tekmovanja, ko še niso bili v polni postavi, imajo osem zmag.

Obrazi slovenskih odbojkarjev so pred tekmo kazali na sproščenost. Svoj cilj so izpolnili že pred obračunom s tekmeci, ki prihajajo v formo, tako da dosti niso imeli za izgubiti. Sam začetek tekme je sicer dal upanje, da se lahko z najboljšo reprezentanco zadnjih dveh let enakovredno kosajo. Povedli so s 5:3, a nadaljevanje je pokazalo drugačno sliko. Čeprav napak niso delali, v prvem nizu so storili le dve, pa nikakor niso prihajali do čistih točk. Tekmec je bil v obrambi fenomenalen, kot da bi jih tudi prestrašil z blokom, ne samo takim, ki prinaša točke, ampak tudi pasivnim.