Italijanka Trevisan prva polfinalistka Roland Garrosa

Martina Trevisan uspešno opravila svojo nalogo tudi v četrtfinalu teniškega turnirja za OP Francije in je v treh nizih izločila 17. nosilko Leylah Annie Fernandez s 6:2, 6:7 (3) in 6:3. Trevisanijeva je postala prva Italijanka, ki se je uvrstila v polfinale pariškega turnirja po dosežku Sare Errani, ki ji je to uspelo leta 2013.

Prvi niz je 28-letna Italijanka s 6:2, v drugem nizu pa je bila slika malce drugačna, Kanadčanka je zaigrala bolje in povedla s 3:1, a je Trevisanijeva izenačila in odločila podaljšana igra, kjer je bila uspešnejša Fernandezova (7:3) in izenačila izid na 1:1. V odločilnem nizu je Italijanka vodila s 5:1, a se je Kanadčanka približala na 5:3, toda nato je dobila igro na svoj servis in izkoristila prvo zaključno žogico. Dvoboj je trajal dobre tri ure, za nepostavljeno Italijanko pa je to uspeh kariere.

V drugem današnjem četrtfinalnem dvoboju se bosta pomerili ameriški igralki, Coco Gauff in Sloane Stephens.