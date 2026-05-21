Srbski športnik zaradi kokaina ostal brez nastopov

Beograd, 21. 05. 2026 11.05 pred 49 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.D.
Ivan Garaj

Še februarja je pobiral medalje, danes pa je suspendiran. Srbski atlet Ivan Garaj, eden vidnejših metalcev zadnjega obdobja, je zaradi pozitivnega dopinškega testa ostal brez nastopov – in to zaradi kokaina, veliko kokaina.

Garaj je dolgoletni član Atletskega kluba Proleter iz Zrenjanina, kjer trenira pod vodstvom Mladena Grujića. V več kot desetletni karieri je zbral okoli 40 medalj na državnih prvenstvih v različnih starostnih kategorijah, največ v suvanju krogle in metu diska. Že kot mlajši tekmovalec je nosil tudi dres srbske reprezentance – leta 2015 je nastopil na balkanskem prvenstvu za mlajše mladince v romunskem Piteštiju.

Najboljši rezultati v članski konkurenci so prišli prav v zadnjem obdobju. Konec leta 2025 je osvojil bronasto medaljo na Vsesrbskem pokalu kot član reprezentance Vojvodine, v isti sezoni pa postal še podprvak pokala Srbije v Kruševcu. Februarja letos je v Novem Sadu osvojil naslov prvaka Vojvodine z metom 14,39 metra, kmalu zatem pa še bronasto medaljo na dvoranskem državnem prvenstvu v Beogradu.

Srbska atletska zveza in Antidopinška agencija Srbije (ADAS) pa sta zdaj potrdili, da je bil 28letni atlet na kontroli po tekmovanju 23. februarja letos pozitiven na kokain. Disciplinska komisija mu je izrekla trimesečno prepoved nastopanja. Srbski mediji poročajo, da naj bi na eni eni od zabav, ki se jih je udeležil, spil 12 pivov in večkrat zaužil kokain.

Priznal krivdo, kazen minimalna

V postopku je Garaj krivdo priznal. Pojasnil je, da je prepovedano snov zaužil izven tekmovanja, med zasebnim izhodom, ob uživanju alkohola. Ker ni bilo ugotovljeno, da bi šlo za namerno izboljševanje športnih zmogljivosti, mu je bila izrečena najnižja predpisana kazen.

Trimesečna suspenzija velja od 20. marca do 20. junija 2026, v tem času pa atlet ne sme nastopati na uradnih tekmovanjih.

Roadkill
21. 05. 2026 12.01
Matr sej ma čist bele roke od bevca
gullit
21. 05. 2026 11.45
Kokain je zmeraj bolj dostopen, cenejši ter tudi popularen na zabavah, diskačih,...
