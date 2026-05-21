Srbski športnik zaradi kokaina ostal brez nastopov

Garaj je dolgoletni član Atletskega kluba Proleter iz Zrenjanina, kjer trenira pod vodstvom Mladena Grujića. V več kot desetletni karieri je zbral okoli 40 medalj na državnih prvenstvih v različnih starostnih kategorijah, največ v suvanju krogle in metu diska. Že kot mlajši tekmovalec je nosil tudi dres srbske reprezentance – leta 2015 je nastopil na balkanskem prvenstvu za mlajše mladince v romunskem Piteštiju.

Najboljši rezultati v članski konkurenci so prišli prav v zadnjem obdobju. Konec leta 2025 je osvojil bronasto medaljo na Vsesrbskem pokalu kot član reprezentance Vojvodine, v isti sezoni pa postal še podprvak pokala Srbije v Kruševcu. Februarja letos je v Novem Sadu osvojil naslov prvaka Vojvodine z metom 14,39 metra, kmalu zatem pa še bronasto medaljo na dvoranskem državnem prvenstvu v Beogradu.