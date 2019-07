Ivanišević: Nole je nesporni favorit v finalu. Če Roger ne zmaga s 3:0, nima možnosti

"Že pred začetkom turnirja sem dejal, da je Novak prvi favorit za končno zmago, Federer pa drugi. In Novak je nesporni favorit v finalu. Samo mora ostati miren, ker bo najverjetneje 99 odstotkov navijačev navijalo za Federerja. Novaku se ne sme zgoditi to, kar se mu je proti Bautisti-Agutu, ko je izgubil glavo in se prepiral z gledalci. Čeprav vidim, da ga tudi to vzpodbuja," je v pogovoru za Novo TV povedal Ivanišević, ki ga v Umagu čakata dva ekshibicijska obračuna. Eden proti Goranu Prpićuv ponovitvi finala Umaga iz leta 1990 ter drugi s Patrickom Rafterjem v ponovitvi wimbledonskega finala iz leta 2001.

"To bo drugačen dvoboj kot dvoboj med Federerjem in Nadalom, zmagal pa bo tisti, ki bo ostal bolj miren in se bo uspel držati svojega načrta igre. Nole bo bolje vračal servise, kot je to počel Rafa. In če Roger ne zmaga s 3:0, potem nima možnosti," je prepričan legendarni Goran Ivanišević, ki je v Wimbledonu slavil leta 2001, pred kratkim pa se je priključil Novakovi ekipi. "Finala ne bom gledal v Novakovi loži, gledal ga bom v Umagu po televiziji," je še priznal Ivanišević in dodal: "Svoj teden v Wimbledonu sem oddelal popolno. Pogovarjala sva se o nadaljevanju sodelovanja, a nisva nič dorekla, dokler ne bo mimo finale. Veliko stvari se je treba še dogovoriti. No, meni je bilo fenomenalno in mislim, da je tudi on zadovoljen. Če osvoji Wimbledon, lahko rečem, da sem k temu nekaj doprinesel," se je pošalil Ivanišević. "Tekme se ne dobivajo zgolj s forehandom in backhandom, važen je tudi balkanski humor, ki ga sprosti pred tako velikimi tekmami," je še izpostavil Ivanišević.