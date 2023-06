Ivanišević o Đokovićevih izpadih: On to potrebuje, zato sem tu

Novak Đoković je ob zmagi na drugem grand slamu sezone spisal zgodovino in osvojil rekordni 23. grand slam. Zdaj je sam na vrhu večne lestvice, najboljši tenis pa v zadnjih letih vselej igra na grand slamih. Srbski teniški zvezdnik je od ponedeljka spet tudi številka ena na lestvici ATP. Že nekaj let ga s trenerskega mesta spremlja legendarni Goran Ivanišević, ki je moral odgovarjati na vprašanja, kako trpi igralčeve izpade med dvoboji, ko ni prizanesljiv do nikogar, še najmanj do Ivaniševića.

Čeprav je bila novinarska konferenca tematsko povsem drugačne narave, pa se nekdanji legendarni hrvaški teniški igralec ni mogel izogniti vprašanjem, vezanim na njegov odnos s srbskim teniškim velezvezdnikom Novakom Đokovićem, s katerim sodeluje zadnja leta. Đoković se med dvoboji na teniškem terenu neredko obrača proti trenerski loži, kjer sedi Ivanišević s pomočniki. Večinoma so to nervozni pogledi, ki jih spremlja še vzklikanje ne vedno prijaznih besed. "Koliko vas Đoković plača, da trpite te njegove izpade, ki so kar neprijazni," je bilo eno od novinarskih vprašanj na druženju Ivaniševića s sedmo silo. "Od mene dobi popust," je iz prve izstrelil Ivanišević in v naslednjem trenutku postal spet resen in odgovoren.

Novak Đoković se po številu osvojenih turnirjev na najvišji ravni hitro približuje stotici. V 133. finalu je osvojil 94. naslov in se na večni lestvici na tretjem mestu izenačil s Čehom Ivanom Lendlom. Več jih imata le Američan Jimmy Connors (109) in Federer (103). Nadal je na petem mestu z 92.

"Povsem ga razumem. Tudi sam sem bil teniški igralec in gotovo veste, kakšno je bilo moje obnašanje," je prisotnim povedal 51-letni Hrvat, ki je v karieri osvojil Wimbledon. "Med teniškim dvobojem so prisotna neverjetna čustva. Gor in dol gre. Enkrat si odlično razpoložen, drugič spet bi rad razbil lopar in vse okoli sebe. Vsaj tako se jaz spominjam teh čustvenih vrtiljakov," je bil slikovit Ivanišević in navzoče pomiril, da je zunaj igrišč odnos z Đokovićem povsem drugačen kot ta, ki ga ljudje opazijo med dvoboji.

"Ne motijo me njegovi vzkliki. Rabi to. To je nekakšna terapija med dvoboji," je prepričan Ivanišević, ki Đokovićevih vzklikov ne sliši prav dobro in ne tudi vseh besed. Tudi ne tistih, podprtih s sočnimi kletvicami, pa ne zato, ker bi imel težave s sluhom. "Slabo se slišiva, saj je teniški teren, še posebej na velikih turnirjih, oddaljen. Tu so še navijači, ki ves čas zganjajo hrup, zato je komunikacija nemogoča. Je pa vidno, da je Nole jezen, in tudi razbiram z ustnic, kaj mi želi povedati," je z nasmeškom na obrazu nadaljeval legendarni Hrvat.

"Na koncu je vendarle najpomembnejši rezultat in če mu takšen način komunikacije in obnašanja pomaga na poti do dobrih rezultatov, nima nobenih težav. Naj kar vpije name."

Ivanišević je sodelovanje z Đokovićem začel leta 2019. Od takrat ima Srb na svojem kontu osem novih grand slamov.

Spomnimo, Stb je pred dnevi v Parizu postal edini tenisač, ki je vsakega od štirih največjih turnirjev dobil najmanj trikrat. Ob treh naslovih v Parizu je bil 10-krat najboljši na OP Avstralije, sedemkrat v Wimbledonu in trikrat na OP ZDA. S 23 naslovi ima na večni lestvici eno lovoriko prednosti pred Nadalom. 20 jih je osvojil še upokojeni Švicar Roger Federer. Đoković je na svojem 70. grand slamu s 34. nastopom v finalu izenačil absolutni rekord Američanke Chris Evert.

