Ivanišević sporoča Kyrgiosu: Pametneje bi bilo, da poskrbiš za svojo kariero

Kontroverzni Nick Kyrgios polni medijske stolpce bolj zaradi svojega neprimernega vedenja, kar je na svoji koži znova občutil zmagovalec 16-ih turnirjev za grand slam Novak Đoković . Izjemni srbski teniški igralec je namreč že nekaj časa ena od glavnih Avstralčevih 'tarč', ki se je nazadnje obregnil ob Đokovićevo vedenje do zbiralcev žogic. "Jaz vas (novinarjev, op. p.) resnično ne razumem. Kako je mogoče, da niste videli Novaka Đokovića, kako nabija žogice proti tribunam; ali pa, kako se vede do zbiralcev žogic. Zakaj tega ne izpostavite za dejansko težavo, če že moje vedenje vedno znova obravnavate kot problematično? Dajte, povejte, da imam prav. Novak ima to noro obsesijo, da mora ugajati vsem. Tega preprosto ne prenesem, dlake mi gredo pokonci, ko vidim kaj takega. Ne glede na število turnirjev, ki jih bo še osvojil, zame nikoli ne bo največji igralec," je kar 'bruhalo' iz ust Kyrgiosa, na čigar besede se je v pogovoru za Telegraph Sport odzval nihče drug kot eden od članov Srbovega strokovnega štaba, legendarni hrvaški teniški igralec Goran Ivanišević .

"Menim, da je to še ena v nizu velikih Nickovih napak v zadnjem obdobju. Brez kakršnega koli tehtnega razloga je vnovič 'udaril' po Novaku, kar je preprosto nerazumljivo. Ena stvar je teniško igrišče, kjer lahko občasno pride do kakšnega trenja oziroma nesporazuma, toda spoštovanje med tekmeci - vsaj tisto osnovno - mora obstajati v vsakem trenutku. Preveč govori o Đokoviću, kar pa zgolj on ve, zakaj. Toda najpametneje bi bilo, da se posveti razvoju svoje kariere, saj govorimo o teniškemu igralcu, ki bi glede na svoj potencial moral biti med petimi najboljšimi na svetu. S takšnim pristopom, predvsem pa vedenjem do svojih tekmecev, ničesar velikega ne bo dosegel. Učinek bo kvečjemu nasproten. V kolikor bi se malce spametoval, bi bilo to najbolje zanj in za tenis," je dejal 48-letni Splitčan.