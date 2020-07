Ivanišević v 'petih nizih' dobil bitko s koronavirusom

"Končno negativen in končno sem svoboden po treh tednih izolacije. Hvala zdravnikom za oskrbo in še posebej hvala nekemu noremu Šibenčanu, sam se bo prepoznal," je zapisal 48-letni Goran Ivanišević , zmagovalec Wimbledona leta 2001. Ta je bil sprva po prvih dveh testih negativen, nato pa 26. junija sporočil, da je okužen z novim koronavirusom.

Ivanišević se je z novim koronavirusom okužil na 'zloglasnem' teniškem turnirju v Zadru, ki je potekal pod okriljem prvega igralca sveta Novaka Đokovića. Potem ko se je prvi okužil Bolgar Grigor Dimitrov, so sledile nove okužbe, tudi Đokovića in Ivaniševićeva.

"Po dveh negativnih in dveh pozitivnih testih, je prišel na vrsto moj omiljeni, peti niz. In veste, da sem vedno bil neugoden v petem nizu. Končno sem negativen in lahko grem na svobodo po treh tednih izolacije. Zadar, hvala ti, da si bil mesec dni moj gostitelj, zbližala sva se na še bolj poseben način. Vidiva se ob nekih lepših priložnostih, vendar ne še tako zelo zgodaj. Ljudje, pazite nase, vsem okuženim pa čimprejšnje okrevanje,"je še zapisal Ivanišević.