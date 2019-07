Ivanišević v svojem slogu: Kaj ti pomaga brezhibna tekma, ko tri 'tie breake' odigraš za tisto stvar

"Še dva dneva po epskem dvoboju nisem uspel strniti vseh misli. To je bil obračun le za tiste z jeklenimi živci, še dobro, da sem tekmo spremljal prek televizijskih zaslonov, saj sem dogajanje lahko komentiral po svoje in brez zadržkov," je smeje se v intervjuju za hrvaške medije uvodoma dejal Goran Ivanišević , ki je bil nekoliko presenečen nad brezhibno izvedbo legendarnega švicarskega asa. "Čeprav se vsi dobro zavedamo, kdo je Roger Federer , pa moram priznati, da nisem verjel v tako dobro izvedbo z njegove strani. V fizičnem in psihičnem smislu je šlo za brutalen obračun dveh teniških gigantov, velikanov športa nasploh. To, kar sta dotična dva uprizorila v Wimbledonu, se bo zagotovo z zlatimi črkami zapisalo v zgodovino turnirja. To je bila igra, ki je ljubitelju našega športa ponudila čisto vse," je kar 'bruhalo' iz Ivaniševićevih ust, a je v nadaljevanju - predvsem s trenerskega vidika - ponudil svoj pogled na razloge, ki so privedli do 16. grand slam naslova za izjemnega Srba.

Tokrat se je obrnilo na drugo stran

"Povejte raje vi meni, komu od preostalih tenisačev najvišje kakovostne ravni bi uspel takšen povratek iz brezna, kot je "Noletu" (Novak Đoković, op. p.) pri tistih 40 : 15 in 8 : 7 v petem nizu za Federerja? Nobenemu, verjemite mi, da nobenemu. Novak je v psihološkem smislu tako močan, telesno tako dobro pripravljen, da je ob svoji brezhibni tehniki praktično nepremagljiv. Četudi v letošnjem finalu ni imel svojega najboljšega dne, Federer pa na drugi strani zagotovo svojega najboljšega, je uspel izvleči maksimum in osvojiti turnir. To lahko uspe le zunajserijskim šampionom. Njun dvoboj me je spomnil na tistega iz četrtfinala pred tremi leti, ko je bil Marin Čilić v podobnem položaju kot letos Federer; imel je tri zaključne žoge za zmago nad slednjim, a mu na koncu ni uspelo. In ko je bil Novak v nezavidljivem položaju, sem za hip pomislil, kaj pa če se tokrat vse skupaj obrne na glavo," je zanimivo vzporednico povlekel 48-letni Splitčan.



Najslabši del igre Rogerja Federerja v finalu so bile vse tri podaljšane igre, ki jih je Đoković mojstrsko odigral in obrnil v svojo korist. "To je tisto, o čemur govorim. Đoković je psihično tako stabilen, da ga je v še tako brezizhodnem položaju zelo težko vreči iz tira. Tu se je pokazalo, kaj pomeni, ko ima nekdo 'tisto stvar' v sebi. Tokrat je Roger ni imel, zato je ta dvoboj izgubil," je še pristavil edinstveni Ivanišević.