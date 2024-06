Avstrijska reprezentantka v taboru Krimovk

Mlada nadobudna avstrijska rokometašica Philomena Egger je v minuli sezoni branila barve avstrijskega kluba Hypo Niederösterreich, s katerim je nastopala v EHF Ligi Evropa. Poleg klubske kariere je 17-letna Avstrijka že navdušila tudi na mednarodnem prizorišču. Leta 2023 je na evropskem prvenstvu do 17 let v Turčiji na šestih tekmah dosegla kar 41 zadetkov. Njene izjemne predstave so ji prinesle tudi priložnost v članski reprezentanci, s katero je letos nastopala na pokalu EHF.

Mladi up avstrijskega rokometa, ki je podpisal triletno pogodbo, bo v tabor Krima zagotovo prinesel svežo energijo in talent.