Iz Bundeslige v slovensko ligo: reprezentant Malus okrepil Slovan

Jaka Malus, ki je doslej igral v domačem Celju, beloruskem Meškovu iz Bresta, španskem Sinfinu in nemškem Göppingenu, se s sezono 2024/25 vrača na rodna tla. "Glede na to da imamo s klubom enake ambicije za prihodnjo sezono, odločitev za Slovan ni bila težka. V karieri sem imel vedno visoke cilje in ko so mi predstavili, kakšna ekipa se oblikuje v Ljubljani, nisem veliko razmišljal. Po letih tujine je vedno lepo priti domov. Komaj že čakam, da začnemo s pripravami in novo sezono," je ob podpisu enoletne pogodbe za uradno spletno stran povedal srednji zunanji igralec. Dodaja, da ga je prepričala vizija ljubljanskega kluba in sodelovanje z Urošem Zormanom.