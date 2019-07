Iz Đokovićevega tabora: 'Kyrgios? Njegova prisotnost je dobra za tenis'

Novak Đoković in Roger Federer sta poskrbela za najdaljši finale Wimbledona, tekma je trajala kar 4 ure in 57 minut.

Ob nedavnih novih besednih napadih zloglasnega Nicka Kyrgiosa , je bilo pričakovati ostre besede iz tabora Srba, a vsi, ki so pričakovali besedni boj so se močno opekli. Ivanišević, ki pomaga Đokoviću tudi pri pripravah za masters v Cincinnatiju, je namreč o Avstralcu spregovoril z izbranimi besedami.

"Veliko ljudi mi postavlja to vprašanje. Ne vem kaj bi odgovoril. Res ne vem, kaj bi mu odgovoril, če bi me prosil, naj ga treniram. Nima smisla mu postavljati omejitev. Nicka lahko trenira le Nick sam," je dejal nekdanji teniški igralec.

Očitno pa tudi sam ni navdušen nad Avstralčevimi izpadi v javnosti, pred dnevi je namreč namesto avtograma počečkal majico z napisom Novak in jo za nameček še prečrtal. Tako je tudi Ivaniševič pozval 24-letnika, da pokaže nekaj več spoštovanja do tekmecev. "Ti fantje vse leto preživijo skupaj na terenu. Lahko si misliš kar želiš, a to obdrži zase, ne deli tega z javnostjo. Premagaš nasprotnika, ki ti ni ljub, nasmehni se mu tekom rokovanja, to je dovoljeno,"se glasi sporočilo, ki ga je Hrvat poslal v tabor Kyrgiosa.