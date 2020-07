Izolanke se krepijo: iz Olimpije na Obalo še druga rokometašica

Pri ŽRK Izola so, kot piše na uradni spletni strani RZS, poskrbeli za novo okrepitev pred novo sezono 1. ženske rokometne lige. Na Obalo se iz ljubljanske Olimpije, s katero je nastopala v 1. B ligi, seli srednja zunanja rokometašica Lea Berzelak. Berzelakova je v pretekli sezoni za klub iz prestolnice odigrala sedem tekem in dosegla 22 zadetkov. Svojo športno pot je začela v Logatcu, v sezoni 2014/15 zastopala barve ekipe kadetinj in starejših deklic A iz Vrhnike, nato pa se preselila v slovensko prestolnico. V Izoli bo 19-letnica združila moči s sestro Ano, ki je na Primorsko pred začetkom minule sezone prestopila prav tako iz Olimpije.



Spomnimo, pred tem je prvoligaš z Obale, ki je v zadnji sezoni 1. ženske rokometne lige osvojil osmo mesto, poskrbel tudi za okrepitev med vratnicama. V svoj matični klub se vrača vratarkaPetra Šurla Toth. 19-letnica je za izolski klub, kot piše na uradni spletni strani RZS, nazadnje igrala v sezoni 2015/16 v konkurenci starejših deklic A. V isti sezoni je branila tudi barve koprske kadetske selekcije. Sezono za tem se je preselila v prestolnico, kjer je vse do konca minule sezone branila barve mlajših selekcij Krima Mercatorja. V preteklih treh sezonah je okušala tudi igranje v članski konkurenci - sprva kot vratarka Krimove razvojne ekipe Ljubljane, v zadnji sezoni pa kot igralka Zelenih dolin Žalca, ki je zasedel tretje mesto.

Šurla Tothova je bila na dosedanji športni poti tudi članica slovenskih reprezentanc v mlajših starostnih selekcijah. Nazadnje je dres Slovenije oblekla minulo poletje, ko je mladinska izbrana vrsta nastopila na evropskem prvenstvu na Madžarskem.