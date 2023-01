Iz tabora Krimovk: Čas je za zvenečo gostujočo zmago

Rokometašice Krima Mercatorja v soboto čaka nova evropska preizkušnja. Tokratni tekmec v Ligi prvakinj bo madžarski Ferencvaros. Krimovke so mu bile v Ljubljani blizu, zato je načrt za sobotni dvoboj jasen: v Erd po tretjo zaporedno zmago v eminentnem evropskem klubskem tekmovanju. Slovenke bodo prvič po sezoni 2017/18 lovile tretjo zaporedno evropsko zmago.

icon-expand Dragan Adžić FOTO: RK Krim Mercator

Krimovke so po zmagi proti nemškemu prvaku pred dnevi v Tivoliju prvič na mestih, ki zagotavljajo izločilne boje Lige prvakinj po končanem rednem delu sezone. Do konca predtekmovanja so še štirje krogi, Ljubljančanke pa ta konec tedna čaka zahtevno gostovanje na Madžarskem.

Ljubljančanke so na pomembni tekmi pred nekaj dnevi v hramu slovenskega športa premagale nemško zasedbo in se po četrti zmagi v sezoni prebile na želeno šesto mesto na lestvici skupine A, ki zagotavlja nadaljevanje tekmovanja.

Ferencvaros je bil pred nekaj meseci v hramu slovenskega športa premočan tekmec za serijske slovenske prvakinje, ki pa so medtem močno dvignile formo. Ljubljančanke so se s 13-kratnimi madžarskimi državnimi prvakinjami pomerile 15-krat, statistika medsebojnih dvobojev pa je na strani rokometašic Ferencvarosa (pet zmag in deset porazov za Krim Mercator). Na domačem parketu ljubljanski zasedbi še niso pustile veselja, zato varovankam Dragana Adžića motivacije ne manjka. Recept za uspeh poznajo. Četi Gaborja Eleka so bile pred dobrimi tremi meseci blizu. Takrat so bile ob zgodnji izključitvi Darie Dmitrieve v prvem polčasu povsem konkurenčne tekmicam, na koncu pa sta za (vsaj) točko zmanjkala dva zadetka.

icon-expand Barbara Lazović FOTO: Luka Kotnik

Napake so, kot trdijo v taboru serijskih slovenskih klubskih prvakinj, zdaj odpravljene, misli pa usmerjene proti sobotnemu srečanju.

Ljubljančanke so se po četrti zmagi v sezoni prebile na želeno šesto mesto na lestvici skupine A, ki zagotavlja nadaljevanje tekmovanja. Pred njimi so Bukarešta s 17 točkami, Kristiansand s 15, Odense s 14, Bietigheim z desetimi in Ferencvaros z devetimi točkami.

"Vse dobre lastnosti ekipe FTC-ja poznamo in verjamem, da bomo v soboto na višji ravni, kot smo bili na medsebojnem obračunu v Ljubljani. Vem, da smo napredovali," trdi trener Ljubljančank Dragan Adžić. "Za nami je zelo zahtevno obdobje. Ekipa je prenovljena, naša skupina pa zahtevna. Kljub vsem porazom smo se morale pobrati in ostati pozitivne. To nam je uspelo. Ko je bilo najbolj potrebno, smo pokazale pravi karakter ekipe. Ponosna sem na ekipo," je pred odhodom na Madžarsko dejala kapetanka Barbara Lazović.