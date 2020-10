Iz tabora krimovk: 'Nemke so zelo kakovostne, a nismo brez možnosti'

Ljubljančanke so v dosedanjih treh tekmah zbrale neodločen izid in dva poraza, medtem ko so Nemke po štirih tekmah še brez točke. Kljub temu v Krimovem taboru opozarjajo na nekaj ključnih igralk tekmic, kot je 22-letna levoroka igralka Julia Maidhof, ki je v tej sezoni dosegla že 24 zadetkov, od tega osem proti Metzu.

Kot nevarni igralki pri Krimu izpostavljajo tudi Antje Laurenroth (doslej 16 golov) in Kim Naidzinavicius (15). Pri slovenskih prvakinjah sta za zdaj najbolj učinkoviti Samara Da Silva Vieira s 17 in Oceane Sercien Ugolin s 13 zadetki.