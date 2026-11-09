Iz trboveljskega dimnika pod oblake: padla dva Guinnessova rekorda

Izstrelitev iz največjega evropskega dimnika z največjim človeškim katapultom na svetu s hitrostjo 180 kilometrov na uro. To sta v Sloveniji doživela Španec Dani Roman in Francoz Fred Fugen, ki sta postavila dva Guinnessova svetovna rekorda. Dvojica se je v nebo nad Trbovljami pognala s katapultno napravo, ki so jo zgradili znotraj 360 metrov visokega dimnika. Posebej zasnovan 60-metrski sistem ju je izstrelil naravnost navzgor in ju v vsega 2,15 sekunde pospešil z ničle na 180 kilometrov na uro. Po kratkem trenutku breztežnosti na najvišji točki sta začela padati proti tlom, nato odprla padali in varno pristala.

Iz trboveljskega dimnika s katapultom do dveh Guinnessovih rekordov FOTO: Red Bull Content Pool

"Najbolj intenziven trenutek je, ko se usedeš v katapult, saj veš, kaj prihaja. Sledi odštevanje. V kapsuli se pravzaprav ne moreš premikati. Popolnoma si ujet v njej. Čutiš pritisk v hrbtu in trebuhu. Nato pa – bum! V dveh ali treh sekundah pospešiš z ničle na 180 kilometrov na uro in poletiš naravnost iz dimnika. Vzpenjaš se vse višje, nato pa se nenadoma zdi, kot da se vse okoli tebe premika v počasnem posnetku, preden začneš znova pospeševati proti tlom. To je bil eden najintenzivnejših skokov v moji karieri." Tako je doživetje opisal Roman, ki se je iz dimnika najprej podal samostojno in osvojil Guinnessov svetovni rekord za največjo višino, doseženo s človeškim katapultom. Po izstrelitvi iz kapsule se je povzpel kar 100,36 metra visoko. S tem izziva še ni bilo konec. 35-letni Roman in 47-letni Fugen sta se nato preizkusila še v sočasni izstrelitvi in postavila drugi rekord – za največjo skupno višino, doseženo s človeškim katapultom. Skupaj sta se povzpela 151,72 metra visoko. Roman je dosegel višino 75,97 metra, Fugen pa 75,75 metra nad točko izstrelitve.

Dani Roman in Fred Fugen FOTO: Red Bull Content Pool

"To, kar se je zgodilo, je naravnost noro. Pri katapultu takšnih razsežnosti se podajamo v precej neznano, zato se moramo pri obvladovanju skoka po tako edinstveni in ekstremni izstrelitvi zanesti na vse svoje izkušnje. Na kaj takega se ne moreš pripraviti s treningom," je povedal Fugen in dodal, da ekipi DD Squad popolnoma zaupa.

DD Squad (Dunking Devils Squad) je slovenska ekipa drznih kaskaderjev, akrobatov in ustvarjalcev vsebin, ki se posveča izjemnim akrobatskim poskusom in ekstremnim šovom.