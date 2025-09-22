Nikoli ne odpiši Primoža Rogliča. Vselej najde način, rešitev, da navduši. Četudi ni v formi. V letošnji sezoni je zmagal v generalni razvrstitvi Dirke po Katalonji, oblekel rožnato majico na Giru, ki ga je zaradi poškodbe sklenil predčasno, Florianu Lipowitzu pa je pomagal do končnega tretjega mesta v generalni razvrstitvi Toura. Na francoski pentlji je v prvi vrsti navdušil na gorskem kronometru, kjer je zasedel 3. mesto, dirko končal na 8. mestu.

Primož Roglič FOTO: Profimeda icon-expand

Nazadnje je dirkal 2. avgusta, na klasiki San Sebastian, od takrat naprej se je posvečal družini, celjenju poškodb in regeneraciji. Vse s ciljem, da bi pred cestno dirko, zdrav, brez bolečin, naredil še 14-dnevni blok višinskih priprav v Sierri Nevadi. Želi si vrhunskega rezultata, želi si, da bi lahko izpolnil naloge, ki jih bo pred njega ob razgrnitvi taktičnega načrta postavil selektor Uroš Murn. Najizkušenejši posameznik 9-članske ekipe se bo reprezentančnim kolegom pridružil tik pred dirko, se skušal v kratkem času privaditi na razmere in nato odpeljati po najboljših močeh.

Je možno, da bi imela Slovenija na zmagovalnem odru po koncu cestne dirke na odru za zmagovalce kar 2 kolesarja? "Iz vaših ust v božja ušesa. Imamo to čast, da nastopamo z devetimi kolesarji na dirki. Lanski izid bi vsi verjetno takoj podpisali. Dirka bo brez dvoma zelo težka. Vidimo vsi, kako Tadej (Pogačar) gre v zadnjem času, mu moramo samo prostor dati, da mu ne bomo preveč v napoto. Za vse nas ostale bo pa velika borba priti do cilja," je v ekskluzivnem pogovoru za POP TV povedal 35-letni Kisovčan, štirikratni zmagovalec Dirke po Španiji, ki mu motiva ne manjka, po drugi strani pa se zaveda, da ga v prihodnji sezoni na klubski ravni čakajo velike spremembe. Red Bull Bori Hansgrohe, s katero ima pogodbo vsaj še za sezono 2026, se bo pridružil belgijski zvezdnik Remco Evenepoel.

Vesel izjemne okrepitve