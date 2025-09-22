Nikoli ne odpiši Primoža Rogliča. Vselej najde način, rešitev, da navduši. Četudi ni v formi. V letošnji sezoni je zmagal v generalni razvrstitvi Dirke po Katalonji, oblekel rožnato majico na Giru, ki ga je zaradi poškodbe sklenil predčasno, Florianu Lipowitzu pa je pomagal do končnega tretjega mesta v generalni razvrstitvi Toura. Na francoski pentlji je v prvi vrsti navdušil na gorskem kronometru, kjer je zasedel 3. mesto, dirko končal na 8. mestu.
Nazadnje je dirkal 2. avgusta, na klasiki San Sebastian, od takrat naprej se je posvečal družini, celjenju poškodb in regeneraciji. Vse s ciljem, da bi pred cestno dirko, zdrav, brez bolečin, naredil še 14-dnevni blok višinskih priprav v Sierri Nevadi. Želi si vrhunskega rezultata, želi si, da bi lahko izpolnil naloge, ki jih bo pred njega ob razgrnitvi taktičnega načrta postavil selektor Uroš Murn. Najizkušenejši posameznik 9-članske ekipe se bo reprezentančnim kolegom pridružil tik pred dirko, se skušal v kratkem času privaditi na razmere in nato odpeljati po najboljših močeh.
Je možno, da bi imela Slovenija na zmagovalnem odru po koncu cestne dirke na odru za zmagovalce kar 2 kolesarja? "Iz vaših ust v božja ušesa. Imamo to čast, da nastopamo z devetimi kolesarji na dirki. Lanski izid bi vsi verjetno takoj podpisali. Dirka bo brez dvoma zelo težka. Vidimo vsi, kako Tadej (Pogačar) gre v zadnjem času, mu moramo samo prostor dati, da mu ne bomo preveč v napoto. Za vse nas ostale bo pa velika borba priti do cilja," je v ekskluzivnem pogovoru za POP TV povedal 35-letni Kisovčan, štirikratni zmagovalec Dirke po Španiji, ki mu motiva ne manjka, po drugi strani pa se zaveda, da ga v prihodnji sezoni na klubski ravni čakajo velike spremembe. Red Bull Bori Hansgrohe, s katero ima pogodbo vsaj še za sezono 2026, se bo pridružil belgijski zvezdnik Remco Evenepoel.
Vesel izjemne okrepitve
"Super, da pride Remco. Ne bo vse na meni, ko je govora o rezultatih. Je mlad in zagnan, bo lahko prevzel večjo vlogo, jaz bom pa lahko v miru iskal svoje priložnosti in izzive, ki jih bom še imel," se je največje okrepitve za prihodnjo sezono dotaknil priljubljeni Rogla, ki na vprašanje, koliko mu je še 'ostalo goriva v rezervoarju' za prihodnost odgovarja: "Če bi vedeli odgovor na to vprašanje, bi nam bilo vsem lažje. Čas nam bo povedal, okolica bo dajala dovolj opazne znake in bomo nato potegnili svojo najboljšo potezo v tistem trenutku. Zdaj pa upam predvsem, da bo dovolj goriva, ker nas čaka zelo naporna dirka v Afriki."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.