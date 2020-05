Iza Mlakar o koncu kariere: Nikoli ne reci nikoli, toda zdaj se bom posvetila le študiju medicine

Ena najboljših slovenskih odbojkaric Iza Mlakar je čez noč presenetila športno javnost, ko je napovedala konec kariere, kot razlog pa je navedla študij. Marsikdo, ki Izo dobro pozna tega ni pričakoval in si tega ni upal napovedovati, toda zagotovo ob tem ni bil presenečen, saj se je v preteklosti Iza že nagibala k temu, da zaključi kariero. Pa se lahko zgodi, da se bo vrnila med profesionalke? "Nikoli ne reci nikoli, toda zdaj je čas za študij. Bolj se vidim v poklicni poti," je jasna 24-letna Korošica.

"To je bila zame zelo težka odločitev, a gre za odločitev, ki sem jo imela na tehtnici že kar nekaj časa. Že vse od lanske sezone. Po zadnji tekmi v Novi Gorici (še v dresu Nove KBM Maribora) sem bila že nekoliko odločena, da morda končam kariero, če ne bi dobila te sanjske ponudbe (Igor Volley Novara, op. p.)," nam je v kamero povedalaIza Mlakar, nepogrešljiv člen slovenske odbojkarske reprezentance na velikih in pomembnih tekmah. Zdaj se bo znova posvetila študiju medicine, ki ga je zaradi kariere dala na stranski tir. "Tako sem se odločila in mislim, da je čas za neke nove izzive v življenju. Za poklicno pot, ki bi v vsakem primeru prišla. Če ne zdaj, pa čez nekaj časa," je še pojasnila Korošica. 24-letnica je z doseženim v kratki karieri zadovoljna."Sama sem zelo zadovoljna s tem, kar sem osvojila v slovenskem prostoru in za vso podporo od vseh slovenskih navijačev vsa ta leta. Zelo sem ponosna, da so me ljudje tako spremljali. Mene, mojo ekipo in tudi slovensko reprezentanco,"je dodala simpatična korektorica.

V preteklosti smo v odbojki (in drugih športih) že videli, da se tekmovalci vrnejo v profesionalni šport. Zagotovo je eden najbolj znanih primerov košarkar Michael Jordan, v svetu odbojke pa lahko izpostavimo 41-letnoFrancesco Piccinini, sicer vzornico Mlakarjeve, ki je do prihoda Korošice igrala prav za Igor Volley Novaro, se upokojila, kasneje pa se na presenečenje mnogih vrnila v italijansko odbojkarsko elito. "Korak, ki sem ga zdaj naredila, je zame zelo pomemben, ker sem se morala odločiti za eno stvar. Medicina je študij, ki ga ne moreš delati polovično, tako kot sem ga mogoče nekatera prejšnja leta. Zato so tudi nekatera leta izostala. Včasih rečejo: nikoli ne reci nikoli, ampak seveda igrala bom rekreativno, trenirala bom. Ne vem, kaj se bo zgodilo čez par let, ampak vsekakor se bom zdaj posvetila samo študiju medicine. Kaj bo naprej, ne vem, zaenkrat pa lahko rečem, da je to konec moje kariere. Bolj se vidim v poklicni poti," je svoje trenutno razmišljanje še opisala študentka mariborske medicinske fakultete.

icon-expand Izo Mlakar, ki sicer živi na Ravnah, je v Kotljah pozdravil naš novinar Matic Flajšman. FOTO: 24ur.com