Iza Mlakar živi odbojkarske sanje

Odbojkarica Iza Mlakar je v četrtek dopolnila 24 let. Korektorica italijanske Novare je tekmovalno leto začela sanjsko, nepričakovano zgodaj dočakala priložnost za dokazovanje in jo maksimalno izkoristila. A 20. oktobra je pri doskoku stopila na nogo kapetanki Christini Chirichelli in si poškodovala gleženj. Čeprav je sprva kazalo, da ni nič hujšega, je bilo po dodatnih preiskavah jasno, da bo z igrišč odsotna dlje, kot je zdravniška služba in klubska stroka z Massimom Barbolinijem (trener leta po izboru Evropske odbojkarske zveze) na čelu, pričakovala.