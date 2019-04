Izagirre naslednik Rogliča, Pogačar peti v zadnji etapi

Tadej Pogačar je v etapi zasedel peto, skupno pa šesto mesto. Zadnja, kratka etapa s startom in ciljem v Eibarju je vsebovala šest kategoriziranih vzponov in pričakovati je bilo, da Emanuel Buchmannne bo mogel odbiti napadov bolj imenitnih kolesarskih imen, kar se je tudi uresničilo. Na tretjem vzponu je napadel kolesar Astane Jakob Fuglsang, na njegov poskus so odgovorili le moštveni kolega Ion Izagirre, Britanec Adam Yatesin pa kolesarja ekipe UAE Emirates Dan Martinin pa vzhajajoča zvezda tega športa Tadej Pogačar.

Ubežna peterica je imela že skoraj dve minuti prednosti, ko je na spustu z zadnjega vzpona napadel Martin in si prikolesaril nekaj prednosti. Kazalo je, da Irec vozi skupni zmagi naproti, Pogačar pa zmagi v razvrstitvi mladih kolesarjev, toda ne Martin ne Pogačar nista zdržala do konca. Beg Martina so nevtralizirali, Pogačar pa je na nekategoriziranem vzponu zaostal in ni sodeloval v sprintu za etapno zmago. Tega je dobil Yates, ki je dobil razvrstitev gorskih ciljev, pred Martinom in Fuglsangom. Izagirre je bil četrti, a postal skupni zmagovalec dirke, pred Martinom je imel 29, pred Fuglsangom pa 36 sekund prednosti.

Pogačar: Taktični načrt se nam je izpolnil do potankosti

Da drugega mesta ni osvojil Buchmann, je bila kriva nepazljivost v zadnjem zavoju, ko je njegova skupina zgrešila izvoz v ciljni sprint, zato se je morala vračati, Nemec je izgubil dragocene sekunde in skupno zasedel četrto mesto. Pogačar pa je v soboto vendarle prebil do majice najboljšega mladega kolesarja, saj je doslej vodilni v tej razvrstitvi Maximilian Schachmannzaostal. Skupno je bil 20-letni Slovenec z zaostankom minute in 56 sekund šesti, s svojimi predstavami pa spet navdušil kolesarsko javnost. Bil je prepričljivejši od številnih asov, kot so Mikel Landa, Mikel Nieve, Enric Masin še kdo.

"Taktični načrt se nam je izpolnil do potankosti, a za kaj več je bilo premalo moči," je dobre volje dirko končal Pogačar, ki je v zadnjih treh etapah vselej bil med najboljšimi šestimi, tako je izničil tudi minuto zaostanka, ki si jo je pridobil s padcem v tretji etapi.

V kolesarstvu moraš računati tudi na razne nesreče

"Ko smo videli, da Izagirre ne bo popustil, je bilo jasno, da na skupno zmago ne moremo računati, sploh, ker je bil v skupini tudi Fuglsang. Tako smo napadli etapno zmago, na žalost nam ni uspelo. Meni je zmanjkalo moči, zato sem na koncu popustil, tudi Martin je bil premalo močan, da bi ugnal Yatesa. Bele majice niti nismo imeli v svojih glavah, bolj nas je zanimalo drugo mesto Martina v skupnem seštevku. Lahko smo zadovoljni, tako z ekipnim kot z mojim dosežkom. Mislim, da je šesto mesto velikanski uspeh, godijo pa tudi pohvale na moj račun. Vse to mi daje še dodaten zagon,"je nadaljeval.

"Brez tistega padca najbrž ne bi bilo nič drugače. Je pa res, da bi se dirkalo drugače, če ne bi odstopili Julian Alaphilippe, Michal Kwiatkowski in še kdo. V boju nas bi bilo najbrž več, več bi lahko bilo kombinacij. A to je kolesarstvo, tudi na padce in razne nesreče moraš računati," meni slovenski dragulj, ki ga zdaj čakajo nastopi na ardenskih klasikah. "Tam rezultatskih ciljev ne bom imel. Na razpolago bom kapetanom, sam pa se bom tam poskušal kaj naučiti. Če pa se ponudi kakšna priložnost ..." je pogovor končal Komendčan.