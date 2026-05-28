Ni bil derbi in ni bil nogomet: škandal v srbskem rokometnem finalu

Novi Sad, 28. 05. 2026 13.19 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
R.S.
Vojvodina - Partizan

Druga tekma finala srbskega državnega prvenstva v rokometu med domačo Vojvodino in Partizanom je bila zaradi izgredov gostujočih navijačev že po nekaj minutah končana. Ti so sredi prvega polčasa na igrišče vrgli močno eksplozivno sredstvo, zaradi česar je bila tekma prekinjena za več kot eno uro. Ker navijaška skupina Partizana kljub izgredom ni bila odstranjena iz dvorane, se domače moštvo ni vrnilo na igrišče, kar je avtomatsko pomenilo zmago črno-belih. Ker je Partizan slavil tudi na prvi tekmi, je s tem posledično postal prvak državnega prvenstva.

Tekma je brez resnih incidentov trajala vse tja do sredine prvega polčasa, ko je gostujoča navijaška skupina, imenovana Grobari, pri vodstvu Vojvodine na igrišče vrgla pirotehnično sredstvo.

Pri tem se je poškodoval hrvaški reprezentant Fran Mileta, ki naj bi imel po informacijah tamkajšnjih medijev težave s sluhom. Tekma je bila takoj po incidentu prekinjena za več kot eno uro. Kljub izgredom gostujočih navijačev ti niso bili odstranjeni iz dvorane.

Po daljšem premoru je glavni delegat srečanja podal zeleno luč za nadaljevanje srečanja, a domači rokometaši se niso vrnili, saj so bili mnenja, da bi bilo nadaljnje igranje zanje preveč tvegano. Epilog srečanja je bil sklenjen kmalu po tem, ko so zmago z rezultatom 20:0 dosodili beograjskemu Partizanu, ki je tako dosegel drugo zmago v seriji in s tem prišel do končne zmage v prvenstvu.

Srbski mediji: Dosegli smo dno

Svoje mnenje o incidentu, ki ga ponavadi vidimo le na nogometnih igriščih, so podali tudi srbski mediji, ki niso bili nič kaj prizanesljivi. Mozzart Sport je denimo enega izmed svojih člankov naslovil "Naj gorijo obrazi", v katerem opisuje, da rokomet v Srbiji tone v prepad. Prav tako so bili ostri tudi pri portalu Blic, ki je enega izmed svojih člankov naslovil "Precedens in sramota za srbski šport", v katerem poudarjajo, da je Partizan na koncu postal prvak za "zeleno mizo" in ne na igrišču. Telegraf.rs pa je na svojem portalu navedel, da je imel domači rokometaš Mileta smolo, da je bil ob trenutku poka ravno v njegovi bližini, zaradi česar naj bi imel sedaj težave s sluhom. Svoje nezadovoljstvo o tekmi so izrazili tudi pri Vojvodini, ki je na družbenih omrežjih objavila izjavo po tekmi, v kateri so v sedmih točkah opisali dogodke, ki se po njihovem mnenju še niso zgodili v srbskem rokometu.

Wolfman
28. 05. 2026 14.18
In to naj pride v EU?
enapi
28. 05. 2026 13.51
Iz te države je janša prejel čestitke.
