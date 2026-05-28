Ni bil derbi in ni bil nogomet: škandal v srbskem rokometnem finalu

Po daljšem premoru je glavni delegat srečanja podal zeleno luč za nadaljevanje srečanja, a domači rokometaši se niso vrnili, saj so bili mnenja, da bi bilo nadaljnje igranje zanje preveč tvegano. Epilog srečanja je bil sklenjen kmalu po tem, ko so zmago z rezultatom 20:0 dosodili beograjskemu Partizanu, ki je tako dosegel drugo zmago v seriji in s tem prišel do končne zmage v prvenstvu.

Svoje mnenje o incidentu, ki ga ponavadi vidimo le na nogometnih igriščih, so podali tudi srbski mediji, ki niso bili nič kaj prizanesljivi. Mozzart Sport je denimo enega izmed svojih člankov naslovil "Naj gorijo obrazi", v katerem opisuje, da rokomet v Srbiji tone v prepad. Prav tako so bili ostri tudi pri portalu Blic, ki je enega izmed svojih člankov naslovil "Precedens in sramota za srbski šport", v katerem poudarjajo, da je Partizan na koncu postal prvak za "zeleno mizo" in ne na igrišču. Telegraf.rs pa je na svojem portalu navedel, da je imel domači rokometaš Mileta smolo, da je bil ob trenutku poka ravno v njegovi bližini, zaradi česar naj bi imel sedaj težave s sluhom. Svoje nezadovoljstvo o tekmi so izrazili tudi pri Vojvodini, ki je na družbenih omrežjih objavila izjavo po tekmi, v kateri so v sedmih točkah opisali dogodke, ki se po njihovem mnenju še niso zgodili v srbskem rokometu.