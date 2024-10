Izid poravnan po prvem dnevu Laverjevega pokala

Po prvem dnevu Laverjevega pokala, teniškim tekmovanjem med Evropo in preostalim svetom, je izid poravnan na 2:2. Prvi zmagi za Evropo sta na turnirju v Berlinu priborila Stefanos Cicipas in Grigor Dimitrov, za svet pa so bili uspešni Francisco Cerundolo v posamični konkurenci in Taylor Fritz in Ben Shelton v dvojicah.