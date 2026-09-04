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19-letna Slovenka zablestela na evropskem prvenstvu

Podgoorica, 04. 09. 2026 21.03 pred 38 minutami 3 min branja 1

Avtor:
J.B.
Leila Mazouzi zlata na mladinskem EP

19-letna slovenska judoistka Leila Mazouzi je osvojila zlato medaljo na mladinskem evropskem prvenstvu v kategoriji do 63 kilogramov.

Leila Mazouzi zlata na mladinskem EP
Leila Mazouzi zlata na mladinskem EP
FOTO: Judo zveza Slovenije

Leila Mazouzi se je v Podgorici najprej pomerila z Litvanko Ugne Skeryte. 19-letna judoistka je po le nekaj sekundah z nizko tehniko vknjižila yuko, delo pa nato po hitrem postopku dokončala v parterju z vzvodom na komolec. Enako tehniko je Leila ponovila tudi v osmini finala, ko je po le 18 sekundah z vzvodom v predajo prisilila tudi Slovakinjo Paulo Matuszekovo.

V četrtfinalu je Leili nasproti stala osma nosilka kategorije Lihi Boaron, s katero sta se na uradnih tekmovanjih nazadnje pomerili na olimpijskem festivalu evropske mladine leta 2023. Tako kot v Mariboru se je tudi v Podgorici zmage veselila slovenska judoistka, ki je že po 13 sekundah borbe povedla za waza-ari, delo pa pol minute pozneje dokončala še z enim uspešnim metom.

Polfinale je Leili prinesel obračun z lansko evropsko in svetovno kadetsko prvakinjo Aishat Alievo, ki je bila tokrat v vlogi četrte nosilke kategorije. Tudi to borbo je Leila začela agresivno, a ji je Rusinja vztrajno preprečevala dober prijem. Po polovici borbe pa je Leila vseeno začela prevzemati pobudo in dobro minuto pred koncem ji je uspel odločilni met za yuko, ki ga je nato pametno zadržala do konca borbe.

Leila Mazouzi zlata na mladinskem EP
Leila Mazouzi zlata na mladinskem EP
FOTO: Judo zveza Slovenije

V finalu vrnitev po zaostanku

V velikem finalu se je Leila pomerila z Nemko Katharino Kaiser. Slednja je z bočno tehniko hitro povedla za yuko, a ji Leila ni dolgo ostala dolžna. Že v naslednjem napadu je mlada Slovenka izenačila, a se nato ni ustavila, temveč je tik zatem s še drugo nizko tehniko vknjižila še en yuko in s tem v najkrajšem možnem času rezultat obrnila sebi v prid.

Zaostanek je nato lovila Nemka, Leila pa je ostala zbrana in priložnosti za zmago iskala tudi v parterju. Kaiserjeva se je njenih poskusov sicer dobro branila, a medtem se je čas pridno iztekal in Leila je prednost zadržala do konca borbe ter se razveselila naslova mladinske evropske prvakinje.

"Zelo sem vesela in tudi nekoliko presenečena, saj pred tekmovanjem nisem razmišljala o zmagi. Šla sem borbo po borbo in na koncu se je vse lepo izšlo," je po osvojeni zlati medalji povedala slovenska judoistka.

Leila Mazouzi zlata na mladinskem EP
Leila Mazouzi zlata na mladinskem EP
FOTO: Judo zveza Slovenije

Tudi po zgodnjem zaostanku v finalu je ostala mirna in verjela v preobrat: "Ko me je nasprotnica vrgla za yuko, sem imela še približno tri minute in pol časa. Čutila sem, da je premagljiva, in vedela, da mi lahko uspe."

Dodatno motivacijo ji je dala včerajšnja zmaga klubske kolegice Nike Tomc, s katero sta Sloveniji priborili dva zaporedna naslova evropskih prvakinj. "Motivirala me je tudi Nika, ki je zmagala dan pred menoj. Trenerju sva želeli prinesti dve zlati medalji, poleg tega pa je bila danes prava tudi moja osredotočenost. Najtežje je bilo ves dan ohranjati fokus. Zame je najpomembneje, da sem mentalno zbrana, saj potem vem, da bo šlo vse po maslu."

Leila Mazouzi zlata na mladinskem EP
Leila Mazouzi zlata na mladinskem EP
FOTO: Judo zveza Slovenije

Kljub zlati medalji ciljev še ni izpolnila

Za Leilo je to druga medalja z evropskih prvenstev, saj je bila bronasta že na kadetskem evropskem prvenstvu leta 2022. Z naslovom mladinske evropske prvakinje se je na najlepši možni način poslovila tudi od mladinske konkurence.

"Vesela sem, da sem se lahko od mladinske konkurence poslovila z zlato evropsko medaljo. Zagotovo smo vsi veseli, vendar bo že jutri poudarek na prihodnjih tekmovanjih. Moji cilji so tako ali tako povezani s člansko konkurenco, zato bo moj fokus predvsem na tem."

judo Leila Mazouzi prvenstvo

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