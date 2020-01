Izjemen uspeh: slovenska namiznoteniška ekipa prvič na olimpijske igre

"Vrhunski rezultat za vse nas. Želja se nam je izpolnila, Tokio je tukaj. Indijci so bili favoriti, a za mizo se je pokazalo drugače. Sam sem dve tekmi odigral vrhunsko, že prvo tekmo sem najboljšega Indijca premagal s 3:0. Nato je svoje opravil še Tokić. Čeprav je igral bolan, je zbral moč, da odigra eno tekmo in prispeva eno točko. Obljubo je držal in pokazal, zakaj je še vedno vodja te ekipe. Postavitev, ki je bila drugačna kot proti Iranu, se je izkazala za pravilno in lahko smo presrečni," je bil zadovoljen 40. igralec sveta Jorgić, ki je premagal dva boljša igralca na lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze.

Dramo je napovedal dvoboj med Tokićem in Harmeetom Desaijem . Slovenec je že zaostajal z 1:2, a se nato predramil in zanesljivo dobil dva niza za preobrat. Tudi Jorgić je proti Sarathu Kamalu Achanti izgubil prvi niz, a to ga ni iztirilo, dobil je naslednje tri, kar je bil razlog za veliko veselje izbrancev Andreje Ojsteršek Urh .

"Ključ do uspeha je vedno mirna glava. Jaz sem jo danes imel. Že v prvem nizu drugega dvoboja sem izgubljal z 10:4, nato izenačil, a vseeno niz izgubil. A nisem izgubil zbranosti in osredotočenosti. Šlo nam je tudi na roko, da nismo bili favoriti, da nismo imeli česa izgubiti. Če si favorit, se roka večkrat zatrese in imaš manj možnosti. To se je danes zgodilo Indijcem," meni Hrastničan, ki bo za razliko od Tokića, Novogoričan je že igral na treh, okusil prve olimpijske igre.

"Vse to je plod trdega dela fantov, ki so v ta uspeh vložili veliko truda in dela. Vse so naredili, kar je bilo treba, to pa nam je tudi prineslo rezultat. Pred štirimi leti smo si postavili določeno vizijo z Jorgićem in Kožulom kot nosilcema, Petrom Hribarjem in Tilnom Cvetkom za njima. Želeli smo tudi držati Tokića čim dlje, kot bo možno. V svoji nameri smo uspeli in mislim, da bomo še kar nekaj let trdi oreh za vse najboljše reprezentance na svetu. Ker je včeraj Tokič imel vročino, smo se odločili, da Jorgić igra obe posamični tekmi. Oba sta svojo nalogo opravila brez napake, toda tudi če se to ne bi izšlo, je bil zadaj še Kožul,"je še dejala selektorka Ojstrškova Urhova.

Reprezentance, ki so se uvrstile na igre, turnirja ne bodo nadaljevale. Za še eno olimpijsko vozovnico, ki je še na voljo, se bodo do nedelje potegovale le poraženke osmine finala.