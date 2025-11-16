Izjemen uspeh slovenskega dirkaškega upa v Italiji

Mark Kastelic je v letošnji sezoni vzporedno nastopal kar na treh dirkaških prvenstvih. Sezono je pričel s prvo dirko v Mugellu, kjer je otvoril dirkaško leto v italijanskem prvenstvu. Poleg dirk v Italiji je Kastelic nastopal tudi na dirkah evropskega prvenstva in pa na tako imenovanem Iberijskem pokalu, ki šteje za združeno špansko in portugalsko prvenstvo. Kastelic je pred dvema tednoma prav na dirki tega prvenstva v Jerezu tudi stal na stopničkah za osvojeno drugo mesto razreda GT4.

Nov uspeh svoje kariere pa je dosegel v nedeljo. Z dirko na legendarnem dirkališču v Misanu, kjer poleti nastopajo tudi dirkači prvenstva MotoGP, je potrdil naslov italijanskega prvaka.

Že v četrtek je prišel na dirkališče odlično razpoložen, saj je bil v sezoni vodilni v prvenstvu z lepo prednostjo pred zasledovalci. Za osvojitev naslova je pred vikendom potreboval le dobro dirko. Da lahko konec tedna na tej stezi oddela odlično, je bilo jasno že pred dirko, saj je prav na tem dirkališču letos že slavil lep uspeh in odlično dirko v evropskem prvenstvu.