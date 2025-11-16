Svetli način
Izjemen uspeh slovenskega dirkaškega upa v Italiji

Misano, 16. 11. 2025

J.B.
Slovenski dirkač Mark Kastelic, član moštva Mapetrol Lema racing je z zmago na nedeljski dirki v Misanu postal italijanski prvak v dirkaškem razredu GT4. 18-letni dirkač iz Ivančne Gorice je bil s svojim dirkaškim kolegom, Italijanom Lorenzo Toccijem, pretrd oreh za konkuenco in z osvojeno zmago sta potrdila zmago v skupnem seštevku.

Mark Kastelic v Mercedesu AMG GT3
Mark Kastelic v Mercedesu AMG GT3 FOTO: Matic Trepelj

Mark Kastelic je v letošnji sezoni vzporedno nastopal kar na treh dirkaških prvenstvih. Sezono je pričel s prvo dirko v Mugellu, kjer je otvoril dirkaško leto v italijanskem prvenstvu. Poleg dirk v Italiji je Kastelic nastopal tudi na dirkah evropskega prvenstva in pa na tako imenovanem Iberijskem pokalu, ki šteje za združeno špansko in portugalsko prvenstvo. Kastelic je pred dvema tednoma prav na dirki tega prvenstva v Jerezu tudi stal na stopničkah za osvojeno drugo mesto razreda GT4.

Nov uspeh svoje kariere pa je dosegel v nedeljo. Z dirko na legendarnem dirkališču v Misanu, kjer poleti nastopajo tudi dirkači prvenstva MotoGP, je potrdil naslov italijanskega prvaka.

Že v četrtek je prišel na dirkališče odlično razpoložen, saj je bil v sezoni vodilni v prvenstvu z lepo prednostjo pred zasledovalci. Za osvojitev naslova je pred vikendom potreboval le dobro dirko. Da lahko konec tedna na tej stezi oddela odlično, je bilo jasno že pred dirko, saj je prav na tem dirkališču letos že slavil lep uspeh in odlično dirko v evropskem prvenstvu.

Mark Kastelic na dirki v Misanu.
Mark Kastelic na dirki v Misanu. FOTO: David Smole

Kastelic je v letošnjem italijanskem prvenstvu razreda GT4 odpeljal dobro sezono. Na prvi dirki leta v Mugellu je stal na stopničkah, kamor se je vrnil še nekajkrat za tem.

Zagotovo najbolj v spominu je ostala zmaga na dirki v Imoli, kjer je slavil istočasno, kot je na drugo stopničko v svojem tekmovalnem razredu (GT3) stopil tudi devetkratni svetovni motociklistični prvak Valentino Rossi, ki zadnja leta prav tako nastopa na vztrajnostnih avtomobilističnih dirkah.

Kot v Imoli je tudi tokrat v Misanu z zmagovalnega balkona odmevala slovenska himna. In ne samo to. Zmaga Marka Kastelica, Lorenza Toccija in moštva Mapetrol Lema racing je bila pospremljena z številnimi slovenskimi zastavami in navdušenim skandirenjem množice.

Mark Kastelic
Mark Kastelic FOTO: Matic Trepelj

Številni ljubitelji avtomobilističnih dirk in člani navijaškega kluba Marka Kastelica, so se namreč z organiziranimi avtobusnimi prevozi, nekateri pa tudi v lastni režiji, že v soboto zjutraj podali na pot iz Slovenije v Misano. Preko sto navijačev se je tako zbralo na dirkališču v Misanu in glasno so podprli slovenskega dirkaškega zvezdnika, ki še kar nadaljuje svoje uspešno dirkaško leto.

Kastelica namreč letos čaka še ena dirka in sicer čez 14 dni v Estorilu na portugalskem, kjer bo ravno tako skušat osvojiti naslov prvaka, če bo seveda sreča na njegovi strani. Za vodilnim dirkačem pred zadnjo dirko sezone namreč zaostaja le za 3 točke.

Mark Kastelic, Mapetrol Lema Racing, Mercedes AMG GT4:

mark kastelic slovenija
