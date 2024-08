Izjemen uspeh: Tom Teršek svetovni mladinski prvak v metu kopja

Teršek je bil veliki favorit MSP, saj je edini med mladinci letos vrgel kopje čez 80 metrov. To mu je uspelo junija v Celju, ko je orodje zalučal 80,87 m.

Slovenska atletika je na tovrstni uspeh čakala kar 30 let. Pred Tomom Terškom je naslov mladinskega svetovnega prvaka doslej edini davnega leta 1994 v Lizboni osvojil Celjan Gregor Cankar (takrat 804 cm) v skoku v daljino.

V kvalifikacijah je suvereno izpolnil normo 72,50 za finale, kjer pa se je zatikalo, in šele z zadnjim metom se je slovenski tekmovalec prebil s tretjega na prvo mesto in predčasno poskrbel tudi za rojstno dnevno darilo; polnoletnost bo praznoval čez teden dni.

Teršek je v prvih treh serijah vrgel 69,47, 66,00 in 70,85 m in bil četrti. V velikem finalu osmerice je kot četrtouvrščeni po polovici tekmovanja nadaljeval z 68,39, preden je v peti seriji vrgel kopje 73,41 m in se povzpel v območje kolajn.