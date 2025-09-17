Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Izjemna Šutejeva do bronastega odličja v skoku ob palici

Tokio, 17. 09. 2025 13.59 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.V. , STA
Komentarji
24

Nov izjemen uspeh za slovensko atletiko. Tina Šutej je na svetovnem prvenstvu v Tokiu v finalu skoka ob palici (4,75 metra) osvojila bronasto odličje. Zlato in srebro pa je odšlo v Združene države Amerike. Svetovna prvakinja je postala Sandi Morris, podprvakinja pa njena rojakinja Katie Moon.

Slovenska atletinja Tina Šutej je peti dan svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiu v finalu skoka s palico osvojila bronasto medaljo. Po dveh zaporednih četrtih mestih je s 4,80 m in z najboljšim izidom sezone na prostem dosegla osmo slovensko medaljo na dosedanjih dvajsetih prvenstvih.

Obenem je za svojim absolutnim slovenskim rekordom 4,82 m, ki ga je dosegla 2. februarja letos v Ostravi na Češkem, zaostala le za dva centimetra.

Tina Šutej je z izjemnim nastopom uspela osvojiti odličje v skoku ob palici na svetovnem prvenstvu v Tokiu.
Tina Šutej je z izjemnim nastopom uspela osvojiti odličje v skoku ob palici na svetovnem prvenstvu v Tokiu. FOTO: Profimedia

Zmagovalka diamantne lige Katie Moon je tretjič v nizu osvojila zlato s 4,90 m. Olimpijska podprvakinja iz ZDA si je olimpijsko zlato priborila leta 2021 v Tokiu, kjer je po SP po Eugenu 2022 in Budimpešti 2023 tretjič slavila. S 4,85 je bila druga Američanka Sandi Morris, dvakratna dvoranska svetovna prvakinja, ki je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na olimpijskih igrah.

Šutej je svoj že 18. finale velikih tekmovanj začela kot četrta po vrsti. Pred njo so nastopile tri favoritinje, vse štiri pa so bile prvič uspešne na začetni višini 4,45 m, kar je uspelo še četverici. Na 4,65 m je po uspešnih naslednjih poskusih nadaljevalo 13 tekmovalk, izpadla je le ena.

Tudi drugo višino je prva četverica favoritinj preskočila prvič, na 4,75 m pa je bilo še vedno devet tekmovalk. Morris in Moon sta bili prvič prek lestvice tudi na tretji višini finala, Šutej pa je lestvico prvič podrla, tako kot tudi vse ostale tekmovalke za njo. Šutej je bila tudi drugič neuspešna, v tretje pa ji je uspelo.

Na 4,80 m je tako o odličjih odločala četverica, Moon je bila že prvič prek letvice, ostale tri pa ne. Rojakinji je v drugem skoku sledila Morris in bila tedaj druga, na tretje mesto je z uspešnim drugim skokom prišla Šutej ter tam ostala, ko je bila neuspešna Čehinja Amalie Švabikova. Slednje zadnji skok pustila za višino 4,85 m, Morris je bila na njej prva uspešna in je prevzela vodstvo.

Moon je letvico namreč podrla, Šutej pa le pritekla do korita in ni niti poskušala izvesti skoka. Švabikova je nato letvico podrla in Šutej je bila že na zmagovalnem odru, Moon je dva skoka pustila za naslednjo višino, Šutej pa je skoraj povsem ponovila prejšnji neuspešni poskus in končala tekmovanje.

Tina Šutej
Tina Šutej FOTO: Profimedia

Slovenska rekorderka je po treh zaporednih srebrnih medaljah na dvoranskih EP, srebru v Beogradu in bronu na lanskem EP na prostem v Rimu ter srebru leta 2022 v Beogradu na EP na prostem v Münchnu, marca letos prišla še do petega in šestega članskega odličja na velikih prvenstvih.

Bila je bila srebrna tako na dvoranskih EP v nizozemskem Apeldornu kot tudi nato na SP v kitajskem Nanjingu, Štirikrat je tekmovala na olimpijskih igrah, trikrat prišla v finalu, najvišje je bila leta 2021 na petem mestu prav v Tokiu. V japonski prestolnici je nekdanja mladinska svetovna prvakinja do sedme članske medalje.

Šest let je v ožjem svetovnem vrhu. Na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi se je začel njen neprekinjen niz uvrstitev v finale velikih tekmovanj, ob obeh letošnjih marca in na SP v Tokiu še na SP na prostem 2022 in 2023, OI 2021 in 2024, EP na prostem 2022, dvoranskih SP 2022 in 2025 ter dvoranskih EP 2021, 2023 in 2025.

atletika svetovno prvenstvo tina šutej skok ob palici tokio
Naslednji članek

Slovenski odbojkarji proti Nemcem za biti ali ne biti

Naslednji članek

Dve veliki presenečenji: Finci premagali Francoze, Belgijci Italijane

KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
17. 09. 2025 15.02
+3
Bravo, bravo, BRAVO!!!
ODGOVORI
3 0
Castrum
17. 09. 2025 15.01
+2
Bravo pupa! BRAVO SLOVENKA
ODGOVORI
3 1
GUNDABAD
17. 09. 2025 14.57
+2
svaka čast :) bravo
ODGOVORI
2 0
prsh
17. 09. 2025 14.56
+4
Bravo Tina.
ODGOVORI
4 0
sentilj54
17. 09. 2025 14.54
+3
Vztrajnost je poplačana! Čestitam!
ODGOVORI
3 0
Mučenik
17. 09. 2025 14.50
+3
BRAVOOOOOOOOOOOO
ODGOVORI
3 0
Grande cojones
17. 09. 2025 14.49
+4
Vsaki trud se poplača. Odlično punca....
ODGOVORI
4 0
3320.
17. 09. 2025 14.48
+3
Bravooo 👏🏻👏🏻👏🏻
ODGOVORI
3 0
štajerc65
17. 09. 2025 14.47
+2
Bravo Tina. Medalja je, samo zakaj nisi skakala do konca?
ODGOVORI
4 2
Abica
17. 09. 2025 14.47
+5
Saj je.
ODGOVORI
5 0
Mučenik
17. 09. 2025 14.50
+0
pa ti pejt skočt, če lahko, samo, da se nekej pripomne, drgač nismo zdravi..........
ODGOVORI
1 1
Ladybird77
17. 09. 2025 15.03
+1
Zato,.da.je vam pustila možnost medalje čez 2 leti.
ODGOVORI
1 0
pojtrarara
17. 09. 2025 14.46
+2
Izjemno Tina👑👏👏👏❤️
ODGOVORI
3 1
sabro4
17. 09. 2025 14.45
+4
Bravo Tina, izvrsten dosežek, čestitke!!!!
ODGOVORI
4 0
Magic-G-spot
17. 09. 2025 14.43
+5
Super.
ODGOVORI
5 0
motorist_mb
17. 09. 2025 14.42
+5
👏👏👏
ODGOVORI
5 0
gullit
17. 09. 2025 14.39
+10
Čestitke. Zasluženo.
ODGOVORI
10 0
Slovenska pomlad
17. 09. 2025 14.38
+8
Bravo!
ODGOVORI
8 0
bozohr
17. 09. 2025 14.37
+10
Vsa čast Tina!
ODGOVORI
10 0
EANkoda
17. 09. 2025 14.35
-2
Psihicno ni slo cez…
ODGOVORI
1 3
Seba24
17. 09. 2025 14.54
+1
pri tebi že dolgo ne
ODGOVORI
1 0
Ladybird77
17. 09. 2025 15.05
Ne res ne. Medalja na svetovnem prvenstvu, pa ni šlo psihično skozi po vašem. Kako ste nekateri ubogi umu.
ODGOVORI
0 0
slater
17. 09. 2025 14.31
+6
Prvič gledam skok s palico bravo za Tino. Dva skoka ni skočila a to je lahko taktično da maximum prihrani za višjo višino Al kako to gre :)
ODGOVORI
6 0
Abica
17. 09. 2025 14.49
+2
Višino lahko izpustis, ampak poskusov imas potem isto. Taktiziranje
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256