Izjemna Šutejeva do bronastega odličja v skoku ob palici

Slovenska atletinja Tina Šutej je peti dan svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiu v finalu skoka s palico osvojila bronasto medaljo. Po dveh zaporednih četrtih mestih je s 4,80 m in z najboljšim izidom sezone na prostem dosegla osmo slovensko medaljo na dosedanjih dvajsetih prvenstvih.
Obenem je za svojim absolutnim slovenskim rekordom 4,82 m, ki ga je dosegla 2. februarja letos v Ostravi na Češkem, zaostala le za dva centimetra.
Zmagovalka diamantne lige Katie Moon je tretjič v nizu osvojila zlato s 4,90 m. Olimpijska podprvakinja iz ZDA si je olimpijsko zlato priborila leta 2021 v Tokiu, kjer je po SP po Eugenu 2022 in Budimpešti 2023 tretjič slavila. S 4,85 je bila druga Američanka Sandi Morris, dvakratna dvoranska svetovna prvakinja, ki je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na olimpijskih igrah.
Šutej je svoj že 18. finale velikih tekmovanj začela kot četrta po vrsti. Pred njo so nastopile tri favoritinje, vse štiri pa so bile prvič uspešne na začetni višini 4,45 m, kar je uspelo še četverici. Na 4,65 m je po uspešnih naslednjih poskusih nadaljevalo 13 tekmovalk, izpadla je le ena.
Tudi drugo višino je prva četverica favoritinj preskočila prvič, na 4,75 m pa je bilo še vedno devet tekmovalk. Morris in Moon sta bili prvič prek lestvice tudi na tretji višini finala, Šutej pa je lestvico prvič podrla, tako kot tudi vse ostale tekmovalke za njo. Šutej je bila tudi drugič neuspešna, v tretje pa ji je uspelo.
Na 4,80 m je tako o odličjih odločala četverica, Moon je bila že prvič prek letvice, ostale tri pa ne. Rojakinji je v drugem skoku sledila Morris in bila tedaj druga, na tretje mesto je z uspešnim drugim skokom prišla Šutej ter tam ostala, ko je bila neuspešna Čehinja Amalie Švabikova. Slednje zadnji skok pustila za višino 4,85 m, Morris je bila na njej prva uspešna in je prevzela vodstvo.
Moon je letvico namreč podrla, Šutej pa le pritekla do korita in ni niti poskušala izvesti skoka. Švabikova je nato letvico podrla in Šutej je bila že na zmagovalnem odru, Moon je dva skoka pustila za naslednjo višino, Šutej pa je skoraj povsem ponovila prejšnji neuspešni poskus in končala tekmovanje.
Slovenska rekorderka je po treh zaporednih srebrnih medaljah na dvoranskih EP, srebru v Beogradu in bronu na lanskem EP na prostem v Rimu ter srebru leta 2022 v Beogradu na EP na prostem v Münchnu, marca letos prišla še do petega in šestega članskega odličja na velikih prvenstvih.
Bila je bila srebrna tako na dvoranskih EP v nizozemskem Apeldornu kot tudi nato na SP v kitajskem Nanjingu, Štirikrat je tekmovala na olimpijskih igrah, trikrat prišla v finalu, najvišje je bila leta 2021 na petem mestu prav v Tokiu. V japonski prestolnici je nekdanja mladinska svetovna prvakinja do sedme članske medalje.
Šest let je v ožjem svetovnem vrhu. Na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi se je začel njen neprekinjen niz uvrstitev v finale velikih tekmovanj, ob obeh letošnjih marca in na SP v Tokiu še na SP na prostem 2022 in 2023, OI 2021 in 2024, EP na prostem 2022, dvoranskih SP 2022 in 2025 ter dvoranskih EP 2021, 2023 in 2025.
