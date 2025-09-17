Izjemna Šutejeva do bronastega odličja v skoku ob palici

Obenem je za svojim absolutnim slovenskim rekordom 4,82 m, ki ga je dosegla 2. februarja letos v Ostravi na Češkem, zaostala le za dva centimetra.

Slovenska atletinja Tina Šutej je peti dan svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiu v finalu skoka s palico osvojila bronasto medaljo. Po dveh zaporednih četrtih mestih je s 4,80 m in z najboljšim izidom sezone na prostem dosegla osmo slovensko medaljo na dosedanjih dvajsetih prvenstvih.

Zmagovalka diamantne lige Katie Moon je tretjič v nizu osvojila zlato s 4,90 m. Olimpijska podprvakinja iz ZDA si je olimpijsko zlato priborila leta 2021 v Tokiu, kjer je po SP po Eugenu 2022 in Budimpešti 2023 tretjič slavila. S 4,85 je bila druga Američanka Sandi Morris, dvakratna dvoranska svetovna prvakinja, ki je bila trikrat srebrna na SP na prostem in enkrat tudi na olimpijskih igrah.

Šutej je svoj že 18. finale velikih tekmovanj začela kot četrta po vrsti. Pred njo so nastopile tri favoritinje, vse štiri pa so bile prvič uspešne na začetni višini 4,45 m, kar je uspelo še četverici. Na 4,65 m je po uspešnih naslednjih poskusih nadaljevalo 13 tekmovalk, izpadla je le ena.

Tudi drugo višino je prva četverica favoritinj preskočila prvič, na 4,75 m pa je bilo še vedno devet tekmovalk. Morris in Moon sta bili prvič prek lestvice tudi na tretji višini finala, Šutej pa je lestvico prvič podrla, tako kot tudi vse ostale tekmovalke za njo. Šutej je bila tudi drugič neuspešna, v tretje pa ji je uspelo.

Na 4,80 m je tako o odličjih odločala četverica, Moon je bila že prvič prek letvice, ostale tri pa ne. Rojakinji je v drugem skoku sledila Morris in bila tedaj druga, na tretje mesto je z uspešnim drugim skokom prišla Šutej ter tam ostala, ko je bila neuspešna Čehinja Amalie Švabikova. Slednje zadnji skok pustila za višino 4,85 m, Morris je bila na njej prva uspešna in je prevzela vodstvo.

Moon je letvico namreč podrla, Šutej pa le pritekla do korita in ni niti poskušala izvesti skoka. Švabikova je nato letvico podrla in Šutej je bila že na zmagovalnem odru, Moon je dva skoka pustila za naslednjo višino, Šutej pa je skoraj povsem ponovila prejšnji neuspešni poskus in končala tekmovanje.