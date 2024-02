Izjemne kvalifikacije sklenili s pričakovanim porazom, a pomembno lekcijo

Slovenci so pred domačimi navijači, ki so vse tekme do zadnjega sedeža napolnili škofjeloško dvorano Poden, najprej vpisali prestižni zmagi proti Danski (3:2) in Italiji (11:2), s čimer so si ob ugodnem razpletu na preostalih tekmah že zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu. V tretjem obračunu so nato remizirali z Belgijo (6:6), za konec pa so se udarili še s favoriti skupine Švicarji.

Ti so svoj status tudi potrdili, saj so dobili vse tekme, Slovenci pa so proti favoriziranemu nasprotniku odnesli dobro lekcijo za prihodnost. Po hitrem vodstvu Švicarjev je za 1:1 odgovoril Luka Peklaj v 12. minuti, ki je bil s strani slovenske floorball zveze izbran za igralca tekme. Drugi zadetek Slovenije je za znižanje na 2:4 dosegel Maj Oman v 28. minuti.