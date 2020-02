Izjemnega Jorgića zaustavil šele izkušeni Timo Boll

V njem je pred 2000 gledalci že izgubljal z 6:10, a je s štirimi točkami izid izenačil, nato pa je imel priložnost celo povesti, po atraktivni in dolgi izmenjavi točk je zgrešil "forehand". Takoj zatem je storil še eno napako, izgubil drugi niz, nato pa padel v igri, kar je izkušeni, 38-letni Nemec izkoristil in še sedmič v karieri osvojil ta turnir.

Za nagrado ga je v finalu čakal sedemkratni evropski prvak v posamični konkurenci in nekdanji prvi igralec sveta Timo Boll , eden redkih igralcev, ki se lahko enakovredno kosa tudi s Kitajci. Jorgić je Bolla v nemški ligi že premagal, čeprav je z njim izgubil leta 2017 na ekipnem evropskem prvenstvu, pa je v dvoboj vstopil samozavestno. Prvi niz je brez posebnih težav dobil, reči pa so se mu začele podirati v drugem.

"Res je, da je malo grenkega priokusa, nikoli ni dobro izgubiti, še posebej, ko imaš nekaj možnosti, ampak zavedam se, da sem na turnirju naredil nekaj velikega. Timo ima sicer kdaj slabša obdobja, a na tem turnirju jih ni imel, zmagal je zasluženo. Bil je močnejši v glavi, boril sem se, a ni pomagalo," je imel Jorgić po dvoboju mešane občutke, a je tudi sam hitro dojel, da bo razočaranje hitro minilo in da bo imel še priložnosti tudi za večji dosežek.

"Vsekakor je to moj največji uspeh. Ta turnir je med igralci izredno cenjen, za nekatere pomeni celo več kot evropsko prvenstvo. Tu je zbranih 16 najboljših, organizacijsko je vse na visoki ravni, toda sam menim, da je evropsko prvenstvo le evropsko prvenstvo. Vsekakor pa upam, da mi bo nekoč uspelo osvojiti tako enega kot drugega. Tukaj mi največ pomeni zmaga proti legendarnemu Samsonovu, vedno pa je lepo premagati tudi Kitajca in tudi velikega tekmeca iz mlajših kategorij, ki tudi prodira proti samemu vrhu članske kategorije. Pa še ne maram tekem za tretje mesto, saj so pretežke za glavo," je ponosen Hrastničan, ki je za nagrado dobil 6.000 evrov in ki letos aprila načrtuje tudi nastop na Mednarodnem odprtem prvenstvu Slovenije na Otočcu.