Izjemni Cavendish v Carcassonnu izenačil slovitega Merckxa

Zgodba številka ena pa je bil v Carcassonnu Mark Cavendish . Britanec je pred koncem lanske sezone namigoval tudi na konec uspešne kariere, po podpisu enoletne pogodbe z belgijskim moštvom Deceuninck-Quick-Step pa doživlja drugo pomlad. Že pred nastopom na Touru je na dirkah po Turčiji in Belgiji slavil skupaj pet etapnih zmag, na francoskih cestah pa je preživel številne vzpone, ki jih njegovi tekmeci niso, in danes slavil še četrto etapno zmago.

Skupaj je pri številki 34, s čimer je izenačil slovitega 'kanibala' Eddyja Merckxa, ki je bil konec šestdesetih in v prvi polovici sedemdesetih let nesporni kralj Toura. Belgijec je bil na Touru poleg 34 etapnih zmag še petkrat najboljši v generalni razvrstitvi. Cavendish je na drugi strani danes zabeležil že 155. zmago, od prve v karieri pa je minilo že 15 let. Prvo etapo na dirki po Franciji je dobil davnega leta 2008.

Etapa, na katero so mnogi kolesarji opozarjali predvsem zaradi nevarnega bočnega vetra, je do zadnje tretjine potekala relativno mirno z le tremi ubežniki v ospredju. Nato pa je okoli 60 km pred ciljem prišlo do množičnega padca na enem od krajših spustov. Po njem so morali odstopiti Nemec Roger Kluge (Lotto Soudal) ter Britanec Simon Yates in Avstralec Lucas Hamilton (oba BikeExchange).

Pred tem so po hitrem in kaotičnem začetku etape ekipe z ambicijami po današnji in skupni zmagi ustavile napade nevarnih kolesarjev, mirno nadzorovale ubežnike in nato še nevtralizirale maloštevilne napade v zadnjem delu poti do Carcassonna in skupinskega sprinta. V soboto bo na sporedu razgibana 14. etapa od Carcassonna do Quillana (183,7 km), v kateri bodo imeli bržčas glavno besedo ubežniki.