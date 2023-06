Izjemni Čeh po rekordu: lahko bi vrgel še malo dlje

Kristjan Čeh je ob osebnem in slovenskem rekordu zabeležil tudi četrti najdaljši met v zgodovini te discipline. Daljavo 71,86 metra si sedaj deli z Rusom Jurijem Dumčevim in Švedom Danielom Stahlom , ki je bil tokrat z 71,45 metra drugi.

"Danes sem v Johviju na Bronze League postavil nov osebni rekord in seveda državni rekord z 71,86 metra. Bila je zelo stabilna serija, trije meti čez 71 metrov samo potrjujejo mojo dobro formo in po mojem bi lahko vrgel še malo več, ampak sem res najdaljšega malo zgrešil, tako da še malo pa pride še en večji met. Imam še tekmo na Poljskem, na evropskih igrah in res hočem dobro predstavo, vreči spet daleč, tako kot sem pokazal tudi danes. Za Poljsko potem je že drugega julija diamantna liga v Stockholmu, kjer se bom prvič srečal z (Mykolasom op. a.) Alekno in seveda komaj čakam. Zatem pa imamo devetega julija še državno prvenstvo v Mariboru in tekme v domačem okolju se tudi že zelo veselim," je izjemen nastop komentiral Ptujčan.