Izjemni Čeh, Šutej in štafeta, reprezentanca na ekipnem EP še naprej tretja

Slovenija je s 266,5 točke tretja in s tem na zadnjem mestu, ki še vodi v najvišjo, prvo ligo. Madžari (331) vodijo pred Ukrajino (293,5), četrta Litva z 231 točkami že precej zaostaja za Slovenijo.

Na tekmovanju, ki poteka v okviru 3. evropskih iger, so se izkazali Jernej Gumilar, Matic Šušteršič, Andrej Skočir, Anej Čurin Prapotnik. Bili so drugi v štafeti 4 X 100 m, izjemen obet za prihodnost pa so pokazali tudi s tem, da so le za devet stotink zaostali za slovenskim rekordom (39,20) iz leta 2002.

Na 400 m ovire sta bila druga svetovni mladinski podprvak Matic Ian Guček z drugim izidom v slovenski zgodovini in v njegovi karieri (49,48), in Agata Zupin (56,58).

Šeste so bile s sprinterski štafeti Joni Tomičić Prezelj, Kaja Debevec, Lucija Potnik in Lina Hribar (45,27). Neja Filipič je ostala precej pod 14 metrsko znamko in je bila sedma. V prvi seriji troskoka so ji namerili 13,35 metra, nato je zaradi poškodbe gležnja predčasno končala tekmovanje.

Tina Šutej je začela na 4,30 m in bila visoko prek letvice, kot tudi nato v prvih skokih tudi na 4,40 m in 4,50 m. Tedaj je že vedela, da je že zmagala v skupini.

V želji, da bi bila boljša od vseh tekmic, prva skupina bo tekmovala tri dni od 23. junija naprej, je nato nadaljevala sama. Prvič je bila uspešna tudi na 4,60 m. Nato so ji letvico postavili na 4,70 m in znova prvič preskočila letvico, ki je bila nato na 4,77 m, s tem bi popravila svoj državni rekord na prostem. Šele tedaj je letvico prvič na tekmi podrla, tako pa je bilo nato tudi v naslednjih dveh poskusih.

Tina Šutej je 5. maja na diamantni ligi v Dohi s 4,76 m izenačila slovenski rekord na prostem. 4,76 metra je skočila 11. septembra 2021 v Ljubljani. Absolutni državni rekord je s 4,82 m postavila 2. februarja letos v dvorani v Ostravi.