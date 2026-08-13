Izjemni Kristjan Čeh postavil rekord in ubranil naslov evropskega prvaka

Obenem je to šele četrta zlata v slovenski zakladnici, pred njim sta bili evropski prvakinji Britta Bilač v skoku v višino leta 1994 v Helsinkih in Jolanda Čeplak na 800 m leta 2002 v Münchnu.

Po bronu je tokrat posegel Nemec Henrik Janssen z 69,53 m. Trikratni svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske je bil z 68,22 m četrti. Čeh pa je na stadionu Alexander osvojil že svojo peto medaljo na velikih tekmovanjih in 12. slovensko na prvenstvih stare celine.

Daljavo tekme na 27. prvenstvu stare celine v Veliki Britaniji je Kristjan Čeh dosegel v tretji seriji, ko je za 10 cm zaostal za svojim slovenskim rekordom 72,61 m, ki ga je dosegel 9. aprila v Ramoni v ZDA. Srebro je osvojil svetovni rekorder Mykolas Alekna iz Litve (69,89 m). Bil je že srebrn pred dvema letoma na olimpijskih igrah, dvakrat svetovni podprvak in enkrat bronast na SP ter zlat in bronast na EP.

27-letni Slovenec je danes že v prvi seriji s 70,83 m izboljšal svoj rekord prvenstev, ki ga je po 70,13 m v drugi seriji nato v tretjem poskusu še popravil z 72,51 m. S tem je bil edini, ki je v prvi polovici tekme presegel magično mejo 70 m. Drugi je bil z 69,98 m Alekna, tretji z osebnim rekordom 69,53 m Janssen. Čeh je v četrtem poskusu vrgel 68,92 m, Alekna je ostal drugi po drugem zaporednem neveljavnem mestu. To serijo je na tri Litovec nato podaljšal še v petem poskusu, ko so 69,29 m namerili Čehu, ki je očitno povsem "zvezal" roke tekmecem. Najboljši nastop v zgodovini discipline je začinil z zadnjim metom in 70,68 m.

Tekmovalec iz Podvincev pri Ptuju je na tem EP pred dvema dnevoma v kvalifikacijah avtomatično normo (66 metrov) za finale dosegel že v prvem metu, ko so mu namerili 67,52 metra. V drugi skupini pred tem je bil v kvalifikacijah najboljši Stahl, ki je vrgel 63,95 m. Čeh, Alekna in Stahl so, tako kot že na prejšnjih tekmah sezone, tudi s tem nakazali, da so favoriti za zmagovalni oder.

Tudi po mnenju Čeha in na podlagi njegovih izkušenj, ko kljub vlogi favorita ni vedno stopil na zmagovali oder velikih tekem, pa medalja ni bila samoumevna. "Vedno se je na tekmah zadnjega obdobja zgodilo, da je povsem nepričakovano presenetil nekdo iz ozadja. Sam sem po kvalifikacijah pustil nekaj prostora za napredek," je povedal pred finalom.