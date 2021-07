Izjemni Pogačar po osvojenem bronu: To je bila ena od najtežjih dirk v karieri

Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je spisal novo zgodbo o uspehu. Tokrat na največji športni manifestaciji na svetu, olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je v uvodnem tekmovalnem dnevu poskrbel za prvo olimpijsko medaljo za slovensko kolesarstvo. V silovitem sprintu je bil za las počasnejši od Belgijca Wouta van Aerta, ki je na koncu privozil do drugega mesta, medtem ko se je 22-letnik s Klanca pri Komendi razveselil bronaste kolajne.

V zelo zahtevnih vremenskih razmerah (vročina in visoka vlažnost zraka) se je dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Franciji dobro znašel. Čeprav je bilo za pričakovati, da bo boj za zlato kolajno, kar je bila, nenazadnje, največja želja Tadeja Pogačarja, neizprosen, pa je v zadnjem delu dirke do odločilne prednosti prišel Pogačarjev rival Richard Carapaz, ki je tako Ekvadorju privozil sploh prvo olimpijsko kolesarsko medaljo. In povrh še zlato.

Tadej Pogačar na drugi strani pa je v zaključnih metrih potrdil svojo vrhunskost in taktično dovršenost, ko je na videz kočljivo situacijo pretvoril v nov izjemen uspeh. "Noro, že ves teden je bilo zahtevno. Težko je opisati čustva, ki me v teh trenutkih prevevajo. Tokrat doživljam nekaj povsem drugega, kot je bilo to med dirko po Franciji. Dal sem vse od sebe, tako da ob prihodu v cilj sploh nisem vedel, katero mesto sem zasedel. Pomembno je, da je medalja," je za TV Slovenija uvodoma dejal vidno izčrpan slovenski junak, ki je v nadaljevanju priznal, da je bila to ena od najtežjih dirk v njegovi dozdajšnji karieri.

"To je ena težjih dirk, ki sem jih prekolesaril. Trpel sem od zadnjega vzpona naprej, stisnil zobe, se trudil maksimalno, da pridem do želenega rezultata. V mislih sem imel zlato medaljo, dva kilometra pred koncem pa sem videl, da je bil Carapaz tokrat premočan. Nato sem se osredotočil na boj za srebrno medaljo. Tokrat so odločali milimetri, ob tej priložnosti bi se zahvalil Janu Tratniku, ki se je izjemno boril in pomagal od začetka do konca. Tudi drugi Jan – Polanc – se je junaško boril, medtem ko je Primož Roglič padel, a se po mojih informacijah dobro počuti," je pristavil bronasti Pogačar.