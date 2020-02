Izjemni Pogačar še do druge etapne zmage v Valencii

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, član ekipe UAE Emirates, je bil razred zase na strmem pet kilometrov dolgem zaključnem vzponu. Napadel je že dobre tri kilometre pred ciljem, nato pa s svojim ritmom, ki mu ni bil kos nihče, sam vozil vse do cilja in zabeležil svojo jubilejno, deseto zmago v kratki profesionalni karieri.

Pred tem je bila v begu šesterica kolesarjev, ki je bila v prednosti do začetka zadnjega vzpona, najdlje je v begu vztrajal olimpijski prvak Greg Van Avermaet. Ko ga je glavnina ujela, pa se je iz nje izstrelil Pogačar. Hitro si je nabral 100 metrov prednosti, tekmeci njegovega napada niso odbili. Se pa je za njim nato pognal njegov lanski kolega v ekipi Dan Martin, ki pa se mu ni priključil, na koncu sta ga prehitela še dva tekmovalca, Belgijec Wout Poels (Bahrain McLaren) in Britanec Teo Geoghegan Hart, a Slovenca, ta je na vrhu vendarle nekoliko popustil, nista ujela.