Neverjetni Tim Gajser ubranil naslov svetovnega prvaka v MXGP!

Prvo dirko za VN Pietramurate je dobil Švica r Jeremy Seewer . Gajser, ki je sicer slabo startal, ga je malce pred koncem izteka časa skušal napasti, toda po sporočilu iz ekipe, naj vozi pametno, se je osredotočil, da bo ubranil drugo mesto, saj je imel veliko razliko do tretjega Alessandra Lupina , poleg tega je imel težave s sklopko. Italijanskega veterana Antonia Cairolija , ki je bil najresnejši tekmec Gajserja v boju za naslov prvaka, je boljše uvrstitve stal na videz nedolžen padec, zaradi katerega je izgubil kar pet mest.

"Ne vem, kaj naj rečem. Četrti naslov svetovnega prvaka (tri v elitnem razredu MXGP in eden v razredu MX2, op. p.) . Vsem bi se rad zahvalil. Vsi v ekipi tako zelo trdo delajo, da lahko zmagamo to prvenstvo. Hvala vsem mojim navijačem, ki so bili načrtovani, da bodo tukaj, toda niso smeli priti. Vsem navijačev hvala, vsem, tudi dekletu, vsem,"je bila prva izjava čustvenega Gajserja, ki je ukradel vso pozornost zmagovalcu prve dirke Jeremyju Seewerju. Ta ostaja v dobrem položaju v boju za drugo mesto s Cairolijem.