Izjemno: mladi Slovenec v 'rumenem' na dirki po Kaliforniji

Etapo je odločil ciljni vzpon na Mt. Baldy, na katerem so številni kolesarji poizkušali z napadi, na koncu je dobro kazalo Kolumbijcu Sergiu Higuiti, a ga je kilometer pred koncem Tadej Pogačarujel, v sprintu pa ga tudi ugnal. Novozelandec George Bennett je zaostal pet, Avstralec Richie Porte pa deset sekund. S sedmim mestom se je izkazal tudiSimon Špilak(Katjuša), zaostal je 25 sekund. V skupnem seštevku ima Pogačar 16 sekund prednosti pred Higuito in 20 sekund pred Dancem Kasperjem Asgreenom, Špilak je z zaostankom minute in treh sekund šesti.

"Ekipa je opravila fenomenalno delo, jaz sem ga na vzponu, v zadnjih petih kilometrih, le okronal. Mislim, da sem odlično kolesaril, malo pa mi je pomagal Higuita, ki je v zadnjem zavoju naredil napako in mi dovolil, da ga prehitim," je po tretji zmagi v sezoni dejal 20-letni Pogačar.