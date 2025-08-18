Izjemno nadarjeni celjski trojec za svetlo slovensko rokometno prihodnost

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v rokometu do 19 let v Egiptu so se izjemno izkazali kar trije mladci, ki prihajajo iz Celja oziroma se v novi sezoni pridružujejo članski ekipi RK Celje Pivovarna Laško, na kar so v taboru evropskih klubskih prvakov izpred 21 let izjemno ponosni.

"Izjemno ponosni smo, da so naši igralci na samem vrhu statističnih kategorij. Vsi trije so nosilci igre slovenske reprezentance in se bodo v klub vrnili z odlično popotnico. Že v tej sezoni bodo imeli vidno vlogo v naši članski ekipi, svoj talent pa morajo nadgraditi s trdim delom," pravi vršilec dolžnosti direktorja pri RK Celje Pivovarna Laško Nejc Ajdnik.