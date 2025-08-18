Izjemno nadarjeni celjski trojec za svetlo slovensko rokometno prihodnost

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v rokometu do 19 let v Egiptu so se izjemno izkazali kar trije mladci, ki prihajajo iz Celja oziroma se v novi sezoni pridružujejo članski ekipi RK Celje Pivovarna Laško, na kar so v taboru evropskih klubskih prvakov izpred 21 let izjemno ponosni.
"Izjemno ponosni smo, da so naši igralci na samem vrhu statističnih kategorij. Vsi trije so nosilci igre slovenske reprezentance in se bodo v klub vrnili z odlično popotnico. Že v tej sezoni bodo imeli vidno vlogo v naši članski ekipi, svoj talent pa morajo nadgraditi s trdim delom," pravi vršilec dolžnosti direktorja pri RK Celje Pivovarna Laško Nejc Ajdnik.
O Aljušu Anžiču, ki je postal najboljši strelec omenjenega prvenstva (67 golov), uvrščen pa je bil tudi v idealno postavo turnirja, ni treba izgubljati odvečnih besed. Sijajni organizator igre je obenem s 23 goli na tekmi proti Norveški postavil nov rekord svetovnih prvenstev v kadetski konkurenci.
Naslednji, ki prihaja iz celjske valilnice talentov, je Mai Marguč. Ta je dosegel 65 zadetkov in bil tako drugi najboljši strelec prvenstva, obenem pa najboljši igralec po številu izsiljenih sedemmetrovk. Tretji, ki je prav tako opozoril nase z odličnimi obrambami, je perspektivni vratar Matevž Mlakar. Slednji se celjskemu klubu pridružuje v novi sezoni, na svetovnem prvenstvu do 19 let pa je bil vratar z največ obrambami (81).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.