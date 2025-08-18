Svetli način
Drugi športi

Izjemno nadarjeni celjski trojec za svetlo slovensko rokometno prihodnost

Celje, 18. 08. 2025 12.50 | Posodobljeno pred 11 minutami

Avtor
A.V.
Komentarji
Da se za slovensko rokometno prihodnost ne gre bati, so na nedavnem svetovnem prvenstvu do 19 let poskrbeli trije izjemno nadarjeni člani Celja Pivovarne Laško. Aljuš Anžič, Mai Marguč in Matevž Mlakar so zagotovo imena, o katerih bomo v prihodnosti še veliko slišali in pisali.

Na letošnjem svetovnem prvenstvu v rokometu do 19 let v Egiptu so se izjemno izkazali kar trije mladci, ki prihajajo iz Celja oziroma se v novi sezoni pridružujejo članski ekipi RK Celje Pivovarna Laško, na kar so v taboru evropskih klubskih prvakov izpred 21 let izjemno ponosni.

"Izjemno ponosni smo, da so naši igralci na samem vrhu statističnih kategorij. Vsi trije so nosilci igre slovenske reprezentance in se bodo v klub vrnili z odlično popotnico. Že v tej sezoni bodo imeli vidno vlogo v naši članski ekipi, svoj talent pa morajo nadgraditi s trdim delom," pravi vršilec dolžnosti direktorja pri RK Celje Pivovarna Laško Nejc Ajdnik.

Nadarjeni celjski trojec je na nedavnem rokometnem svetovnem prvenstvu do 19 let z odličnimi igrami več kot opozoril nase. Aljuš Anžič, Mai Marguč in Matvež Mlakar predstavljajo svetlo prihodnost slovenskega rokometa.
Nadarjeni celjski trojec je na nedavnem rokometnem svetovnem prvenstvu do 19 let z odličnimi igrami več kot opozoril nase. Aljuš Anžič, Mai Marguč in Matvež Mlakar predstavljajo svetlo prihodnost slovenskega rokometa. FOTO: RK Celje Pivovarna Laško

O Aljušu Anžiču, ki je postal najboljši strelec omenjenega prvenstva (67 golov), uvrščen pa je bil tudi v idealno postavo turnirja, ni treba izgubljati odvečnih besed. Sijajni organizator igre je obenem s 23 goli na tekmi proti Norveški postavil nov rekord svetovnih prvenstev v kadetski konkurenci.

Naslednji, ki prihaja iz celjske valilnice talentov, je Mai Marguč. Ta je dosegel 65 zadetkov in bil tako drugi najboljši strelec prvenstva, obenem pa najboljši igralec po številu izsiljenih sedemmetrovk. Tretji, ki je prav tako opozoril nase z odličnimi obrambami, je perspektivni vratar Matevž Mlakar. Slednji se celjskemu klubu pridružuje v novi sezoni, na svetovnem prvenstvu do 19 let pa je bil vratar z največ obrambami (81).

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
18. 08. 2025 13.35
Ja pa kaj ko bojo v celju to kmalu prodali
ODGOVORI
0 0
