Celjani po šestih letih v izločilnih bojih: Zlatorog bo pokal po šivih

Celjski rokometaši, ki so si po šestih letih spet priborili nastop v izločilnem delu lige prvakov, bodo tekmi osmine finala s Kielcami igrali 21. in 28. marca. Iz celjskega kluba so sporočili, da je krovna evropska zveza potrdila datume tekem. V dvorani Zlatorog bo slovensko-poljski obračun na sporedu 21. marca

"V prvih 24 urah predprodaje prodanih natanko 1581 vstopnic (od skupno 5500)," so sporočili iz Opekarniške 15. Zanimivo, da so se ljudje zagnali v lov na vstopnice, ko pa pri Evropski rokometni zvezi sploh še niso razkrili datuma in ure začetka obračuna. "Očitno nismo le igralci tisti, ki tako nestrpno čakamo ta dan, ampak tudi gledalci, ki nam skozi celotno tekmovalno leto dajejo dodatno energijo. Po šestih letih nam je uspelo v osmino finala. Komaj čakamo tekmo," je za 24ur.com dejal kapetan rumeno – modrih, ki priznava, da ga veseli, da bo tekma v soboto.

Da bodo gledalci v Celje prišli na tekmo in na vse, kar se pred in po obračunu dogaja, saj jih naslednji dan ne bo čakal delovni dan, kot je to praksa skozi celoten skupinski del tekmovanja. Navijači se zavedajo, da so slovenski državni prvaki, kljub skromnemu proračunu za evropske razmere, še vedno tisti, ki lahko z njihovo pomočjo, presenetijo tudi favorite, kar poljski prvaki so. Kielce imajo v svojih vrstah kar štiri nekdanje pivovarje, poleg aktivnih na igrišču Blaža Janca, Branka Vujovića in Danija Dujšebajeva, je ob igrišču v vlogi pomočnika trenerja aktiven še Uroš Zorman.

Dobro se poznajo

Na evropski ravni sta se tekmeca srečala že osemkrat, slovenski predstavnik med rokometno elito je bil uspešnejši šestkrat, Poljaki so dobili dva obračuna. A izločilni boji se ne morejo primerjati s tekmami skupinskega dela. Prostora za popravni izpit ni. "To drži. Zato se moramo na tekmeca še posebej dobro pripraviti. Če si si lahko v skupinskem delu še dovolil kakšen spodrsljaj, tu to ni več dovoljeno. Kielce vemo, da vsako sezono napadajo evropski vrh. Eni in drugi bomo zelo motivirani, mi z glasno podporo s tribun," je dodal priljubljeni Raza, ki poudarja: "Menim, da je prišel trenutek, ko moramo odigrati najboljšo tekmo v sezoni doslej. Zmanjšati število tehničnih napak na minimum, v obrambi na vso moč, v napadu pa izkoristiti ponujene priložnosti."