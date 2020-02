Izolacija kolesarjev: po predčasnem koncu dirke v ZAE 167 testiranih oseb zdravih

V izjavi za javnost so organizatorji dirke zapisali tudi, da še vedno nadzorujejo preostale osebe, ki so bile v kontaktu z dvema okuženima maserjema, in da bodo izvide njihovih testov dobili v naslednjih urah. Ni pa znano, koliko ljudi še ostaja v karanteni. Dirka po ZAE, na kateri je v četrtkovi peti etapi zmagal slovenski as Tadej Pogačar, se je nato predčasno končala, Pogačar pa jo je končal na skupnem drugem mestu. Italijanski mediji so poročali, da so se za odpoved dirke odločile lokalne oblasti, ki so poskrbele za teste kolesarjev in spremljevalcev. Tisti, katerih test bo pozitiven, bodo morali ostati v 15-dnevni karanteni, ostali bodo lahko v nedeljo odpotovali iz države, so sporočili po testiranjih.

Časnik Gazzetta dello Sport je pisal, da obstaja sum o okužbi z omenjenim virusom pri dveh članih strokovnega osebja moštva UAE Team Emirates, za katero dirka tudi 21-letni Pogačar. Šlo naj bi za dva maserja italijanske narodnosti.

V ZAE so zaradi koronavirusa sars-cov-2 prepovedali letalski promet v državo iz sosednjih držav.