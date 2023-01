Pegula tretjič zapored v četrtfinalu, presenetil Lehečka

Osemindvajsetletna Pegula je po današnjem porazu Poljakinje Ige Swiatek ter izpadu Tunizijke Ons Jabeur v drugem krogu zdaj najvišje postavljena igralka v žrebu.

Danes je v dvoboju proti nekdanji zmagovalki OP Francije Krejčikovi povsem prevladovala, a iz rok izpustila številne priložnosti za odvzem servisa. Teh se je nabralo kar 18, izkoristila pa jih je pet.

"Bila sem kar sproščena, ko pa sem imela milijon priložnosti v peti igri prvega niza in jih nisem izkoristila, sem postala razdražena. Bilo je frustrirajoče, nekaj izbranih besed sem namenila tudi svoji ekipi. Nato sem spravila to iz sebe, se osredotočila in zaigrala mirno. To je nekako del moje osebnosti in tako najbolje igram," je po dvoboju dejala igralka iz Buffala.