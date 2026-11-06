'Izraelci? Precej boljši od reprezentance BiH'

Izbranci selektorja Uroša Zormana so uspešno začeli nastope v kvalifikacijah, potem ko so v sredo v Kopru z 38:28 premagali zasedbo Bosne in Hercegovine. Iz skupine 5, kjer tekmuje še Češka, se bosta na sklepni, ki bo na sporedu med 13. in 30. januarjem 2028 na Portugalskem ter v Španiji in Švici, prebili najboljši reprezentanci, dodatno pa še štiri najboljše tretje uvrščene ekipe iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

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Na dvoboju z bosansko reprezentanco je slovenska reprezentanca prikazala dva različna obraza. V prvem polčasu si je priigrala lepo prednost, v nadaljevanju pa jo uspela zadržati. A proti Izraelu, ki je v 1. krogu ob porazu s 26:27 izredno namučil Čehe, gre pričakovati težje delo.

"Zagotovo gre za bolj kakovostno in hitrejšo ekipo od Bosne in Hercegovine. Na posnetkih, ki smo si jih ogledali, so Izraelci energični. V svojih vrstah imajo srednjega zunanjega rokometaša Lumbrosa, ki že dolgo časa igra v vidnejših evropskih ligah. Okoli njega se praktično vse vrti," je o sobotnih tekmecih povedal Zorman. "Še vedno pravim, da ko smo mi pravi, ko imamo pravi pristop, tedaj je naša kakovost nesporna. Zagotovo višja od izraelske, ne glede na to, v kakšni postavi smo," je še dodal 46-letni slovenski selektor.

Uroš Zorman FOTO: Aljoša Kravanja

Na sobotnem preizkusu bodo v slovenski vrsti pogrešali prvega organizatorja igre Domna Makuca, ki so mu po trku s tekmecem na prvi kvalifikacijski tekmi rano morali oskrbeti s štirimi šivi. Manjkal bo še krožni napadalec Kristjan Horžen, ki je reprezentančni tabor po dogovoru s selektorjem zapustil zaradi bližajočega se družinskega dogodka.

"Vsaka stvar je za nekaj dobra. Ne bomo nastopili z vsemi najboljšimi igralci, kar je bilo v načrtu, bodo pa zato priložnost za igro dobili ostali igralci in to je naša nova naložba v prihodnost," je medijem pred petkovim treningom še dejal Zorman.

Spomin na tekmo Slovenija - Bosna in Hercegovina v Kopru. Slovenci so goste premagali z desetimi goli razlike. FOTO: Aljoša Kravanja

Po zaključku prvega kvalifikacijskega ciklusa se bo reprezentanca znova zbrala takoj po novem letu, ko jo čakajo sklepne priprave za nastop za kasnejše svetovno prvenstvo. S kvalifikacijami bo nadaljevala v prvi polovici marca, zadnja kvalifikacijska obračuna z BiH in Izraelom pa bosta na sporedu maja.