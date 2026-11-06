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'Izraelci? Precej boljši od reprezentance BiH'

Celje, 06. 11. 2026 15.12 pred 40 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J. T.V.
Slovenija - Črna Gora

Slovenske rokometaše v soboto čaka druga tekma kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2028. V celjski dvorani Golovec se bodo pomerili z Izraelom. Čeprav gre po besedah slovenskih akterjev za rpecej boljšo reprezentanco od BiH, pa je kakovost še ve dno močno na strani naših rokometašev, ki tuzdi tokrat ne bežijo od vloge favorita.

Izbranci selektorja Uroša Zormana so uspešno začeli nastope v kvalifikacijah, potem ko so v sredo v Kopru z 38:28 premagali zasedbo Bosne in Hercegovine. Iz skupine 5, kjer tekmuje še Češka, se bosta na sklepni, ki bo na sporedu med 13. in 30. januarjem 2028 na Portugalskem ter v Španiji in Švici, prebili najboljši reprezentanci, dodatno pa še štiri najboljše tretje uvrščene ekipe iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

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Na dvoboju z bosansko reprezentanco je slovenska reprezentanca prikazala dva različna obraza. V prvem polčasu si je priigrala lepo prednost, v nadaljevanju pa jo uspela zadržati. A proti Izraelu, ki je v 1. krogu ob porazu s 26:27 izredno namučil Čehe, gre pričakovati težje delo.

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"Zagotovo gre za bolj kakovostno in hitrejšo ekipo od Bosne in Hercegovine. Na posnetkih, ki smo si jih ogledali, so Izraelci energični. V svojih vrstah imajo srednjega zunanjega rokometaša Lumbrosa, ki že dolgo časa igra v vidnejših evropskih ligah. Okoli njega se praktično vse vrti," je o sobotnih tekmecih povedal Zorman. "Še vedno pravim, da ko smo mi pravi, ko imamo pravi pristop, tedaj je naša kakovost nesporna. Zagotovo višja od izraelske, ne glede na to, v kakšni postavi smo," je še dodal 46-letni slovenski selektor.

Uroš Zorman
Uroš Zorman
FOTO: Aljoša Kravanja

Na sobotnem preizkusu bodo v slovenski vrsti pogrešali prvega organizatorja igre Domna Makuca, ki so mu po trku s tekmecem na prvi kvalifikacijski tekmi rano morali oskrbeti s štirimi šivi. Manjkal bo še krožni napadalec Kristjan Horžen, ki je reprezentančni tabor po dogovoru s selektorjem zapustil zaradi bližajočega se družinskega dogodka.

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"Vsaka stvar je za nekaj dobra. Ne bomo nastopili z vsemi najboljšimi igralci, kar je bilo v načrtu, bodo pa zato priložnost za igro dobili ostali igralci in to je naša nova naložba v prihodnost," je medijem pred petkovim treningom še dejal Zorman.

Spomin na tekmo Slovenija - Bosna in Hercegovina v Kopru. Slovenci so goste premagali z desetimi goli razlike.
Spomin na tekmo Slovenija - Bosna in Hercegovina v Kopru. Slovenci so goste premagali z desetimi goli razlike.
FOTO: Aljoša Kravanja

Po zaključku prvega kvalifikacijskega ciklusa se bo reprezentanca znova zbrala takoj po novem letu, ko jo čakajo sklepne priprave za nastop za kasnejše svetovno prvenstvo. S kvalifikacijami bo nadaljevala v prvi polovici marca, zadnja kvalifikacijska obračuna z BiH in Izraelom pa bosta na sporedu maja.

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rokomet slovenija ep izrael

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KOMENTARJI2

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Definbahija
06. 11. 2026 16.12
Z njimi boste igrali? Slivenske so vam še vedno v zgled ko so jih 3:0 nabile pa še rok jim niso dale. Bravo Slovenke!!!
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0 0
TITO50
06. 11. 2026 16.10
Kakšno Evropsko prvenstvo, saj Izrael ne spada v Evropo.
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0 0
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