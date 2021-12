Izvršni direktor ATP-ja: 95 od 100 teniških igralcev je cepljenih

Izvršni direktor ATP Toura Simon Higson je na Twitterju navedel zanimiv podatek, da je kar 95 teniških igralcev članov najboljše stoterice na rang listi cepljenih. "Samo pet igralcev se ni cepilo, to so naši najnovejši podatki. Med dekleti je stvar podobna. 85 teniških igralk se je zaščitilo pred koronavirusom," je razkril Higson, ki z imeni (seveda) ni operiral. Vprašanje (ne)cepljenosti je v teniškem svetu sedaj zelo aktualno, saj se "nevarno" bliža prvi turnir za veliki slam, ko bo Melbourne od 17. do 30. januarja gostil OP Avstralije. Pred tem je na sporedu še ATP pokal, ko bo glede nastopov v Melbournu že marsikaj oziroma vse jasno. "Saj vemo, za nastop je potrebno potrdilo o cepljenosti oziroma zdravniško spričevalo," je še dejal izvršni direktor ATP Toura.