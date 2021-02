Izvrstni Mikkel Hansen drugo leto zapušča PSG in se vrača v domovino

"Zelo se veselim vrnitve v danski rokomet," je za spletno stran danskega kluba dejal eden najboljših rokometašev vseh časov, medtem ko je direktor Jan Larsendodal, da je Hansenov prihod eden najpomembnejših dogodkov v zgodovini kluba iz Aalborga, ki je vseh svojih pet naslovov osvojil v zadnjih desetih letih.

Hansen je v dresu danske reprezentance po enkrat slavil na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 in na evropskem prvenstvu v Srbiji 2012, dvakrat pa na svetovnih prvenstvih na Danskem in v Nemčiji 2019 in letos v Egiptu.

Mednarodna rokometna zveza (IHF) ga je trikrat izbrala za najboljšega igralca na svetu v letih 2011, 2015 in 2018. Pred odhodom v francosko prestolnico je igral za danski ekipi GOG Gudme in Koebenhavn ter špansko Barcelono.