Izžrebali so polfinalna para rokometne Lige prvakov

Po odločitvi evropske krovne zveze so se na zaključni turnir v Nemčiji prebili Barcelona, PSG, Kiel in Veszprem, ki so bili do marčevskega izbruha pandemije novega koronavirusa najboljši v obeh skupinah elitnega klubskega tekmovanja na stari celini. Slovenske barve v Lanxess Areni v Kölnu bo konec leta zastopalo šest rokometašev. Jure Dolenec, Blaž Janc in Domen Makucigrajo za Barcelono, Miha Zarabecza Kiel, Gašper Margučin Blaž Blagotinšekpa za Veszprem.

V osmino finala v sezoni 2019/20 so se prebili tudi igralci Celja Pivovarne Laško, dvoboja proti poljskemu rokometnemu velikanu Vive Kielce pa sta bila odpovedana, tako kot druge tekme Dinamo Bukarešta - PSG, Wisla Plock - Veszprem, Vardar Skopje - Pick Szeged, Porto - Aalborg in Flensburg-Handewitt - Montpellier. Barcelona in Kiel, ki sta skupinski del končala na prvem mestu, sta se neposredno uvrstila v četrtfinale.

Od sezone 1993/94, ko je evropska rokometna zveza prvič organizirala Ligo prvakov, je bila najbolj uspešna Barcelona, ki je osemkrat slavila v tem tekmovanju. Kiel in Ciudad Real sta zmagala po trikrat, Vardar iz Skopja in Montpellier pa po dvakrat.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na rokometni Mont Blanc stopili v sezoni 2003/04, enkrat so zmagali tudi Flensburg-Handewitt, HSV Hamburg, Magdeburg, Kielce, Portland San Antonio, Elgorriaga Bidasoa in Teka Santander.