Jadralna regata Sydney - Hobart prvič v zgodovini odpovedana

Prestižna jadralna regata od Sydneyja do Hobarta je zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedana, so vsega šest dni pred začetkom startne procedure sporočili avstralski organizatorji. To se je ugodilo prvič v 75-letni zgodovini tega tekmovanja.

Wild Oats XI (na fotografiji) bi branila decembrski naslov. FOTO: AP Jadralnega dogodka na 628 navtičnih milj (1163 km) dolgi progi ne bodo mogli izvesti zaradi ukrepov za zajezitev pandemije, so objavili uradni spletni strani tekmovanja. Ciljno črto na Tasmaniji je 28. decembra lani prva prečkala posadka jadrnice Wild Oats XI, ki je s tem dosegla deveto zmago na 74. izvedbi regate.